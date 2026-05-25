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Reggio Calabria, trionfa Cannizzaro: il centrodestra doppia la sinistra

Gli exit poll Rai danno il candidato tra il 64 e il 68%. Battaglia lontanissimo, fermo tra il 21 e il 25%: la sfida è già chiusa

Reggio Calabria, trionfa Cannizzaro: il centrodestra doppia la sinistra
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A Reggio Calabria la partita è già indirizzata. Alla chiusura dei seggi, alle 15, il primo exit poll realizzato dal consorzio Opinio Italia per la Rai assegna al candidato del centrodestra Francesco Cannizzaro un vantaggio nettissimo, ben oltre la soglia della maggioranza semplice.

Con una copertura del campione pari all’84%, il candidato del centrodestra viene stimato tra il 64 e il 68% dei consensi. Un risultato che, se confermato dallo scrutinio, chiuderebbe la sfida senza bisogno di ulteriori passaggi e consegnerebbe al centrodestra una vittoria di dimensioni molto ampie. Staccato di diverse lunghezze Domenico Battaglia, candidato del centrosinistra, accreditato tra il 21 e il 25%. Più indietro Eduardo Lamberti Castronuovo, esponente del Polo Civico, indicato tra il 5 e il 7%. Non risulta invece rilevato Saverio Pazzano, candidato del movimento La Strada. L'affluenza definitiva è stata del 65,10%, in lieve calo rispetto al 66,86% della precedente consultazione.

Parlamentare di Forza Italia, Cannizzaro può contare sul sostegno di dodici liste: Forza Italia, Cannizzaro sindaco, Fratelli d'Italia, Lega, Noi Moderati, Azione, Alternativa popolare, Democrazia cristiana, e le civiche Ogni giorno Reggio Calabria, Insieme si può, Reggio protagonista e Reggio futura.

Il candidato del centrosinistra Domenico Battaglia è sostenuto da sei liste: Partito Democratico, Battaglia Sindaco, Avs, Casa riformista e le due liste civiche Reset e La Svolta. Il civico Eduardo Lamberti Castronuovo è sostenuto dalle liste Polo civico Cultura e Legalità e Reggio normale, mentre Saverio Pazzano esclusivamente dalla lista La Strada.

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