Regionali Piemonte, inizia lo spoglio: Cirio in vantaggio su Pentenero

Alle ore 14 gli scrutatori del Piemonte hanno cominciato ufficialmente lo spoglio elettorale delle schede relative alle Regionali. In lizza per un posto da amministratore locale nella sede di via Farigliano ci sono Alberto Cirio, governatore uscente sostenuto dall'intero centrodestra che viene dato nettamente per favorito per la riconferma a presidente della Regione, Gianna Pentenero, appoggiata da Partito Democratico e Alleanza Verdi-Sinistra, Sarah Disabato, candidata del Movimento 5 Stelle, Alberto Costanzo per "Libertà" e Francesca Frediani per la lista Piemonte Popolare. Le urne si sono chiuse alle ore 23.00 di ieri, in concomitanza con le elezioni europee a cui si è data precedenza.

Il dato dell'affluenza definitiva ai seggi piemontesi giunta da tutte le 4.795 sezioni è del 63,34%. In attesa delle prime proiezioni che arriveranno verso le 15.30, gli exit pool forniti sia dalla Rai sia da La7 promettono un largo successo di Cirio, con una forchetta che si aggirerebbe infatti tra il 50% e il 54% dei voti validi.

Circa 16 punti percentuali sotto il rappresentante della coalizione di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si piazza l'esponente del Pd tra il 34% e il 38%, mentre la consigliera grillina si attesterebbe tra il 7% e il 9%.