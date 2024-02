Regionali in Sardegna, riconteggio ancora possibile

Si potrebbe aprire un nuovo scenario sulle elezioni Regionali in Sardegna. Al momento, infatti, vi sono ancora 19 sezioni che non hanno ancora chiuso lo spoglio e, ora, le schede sono al vaglio della Corte d'appello.

Attualmente Alessandra Todde ha vinto con 3mila voti in più rispetto a Paolo Truzzu, ma le 19 sezioni che ancora non hanno decretato ufficialmente i risultati corrispondono a circa 25mila schede. Il risultato finale non dovrebbe cambiare, ma il divario tra Todde e Truzzu potrebbe scendere in maniera significativa. "Secondo i nostri calcoli la differenza sarebbe di meno di mille voti", rivela il deputato sardo di Fratelli d'Italia Salvatore Deidda che aggiunge: "In tal caso, se i rappresentati di lista segnalano stranezze, un qualsiasi elettore o candidato escluso avrebbe il diritto di chiedere il riconteggio di tutte le sezioni contestate". Non si sta parlando dei voti disgiunti che hanno colpito tutti e tre i candidati presidenti di Regione, compreso Renato Soru. La casistica è un'altra.

"Vogliamo verificare che i voti espressi siano stati riportati precisamente sia per la lista sia per il candidato presidente. Si tratta di un controllo che facciamo ad ogni elezione", dice il meloniano Deidda il quale spiega che, per legge, quel voto di lista deve andare automaticamente anche al candidato presidente. "Alcuni nostri elettori, infatti, hanno espresso la loro preferenza solo sul simbolo di Fratelli d'Italia, ma non hanno barrato sul nome di Truzzu", chiosa Deidda. Proprio Truzzu oggi ha posto l’accento sulle schede nulle: "Soltanto a Cagliari sono un migliaio". Per l’esattezza, scrive il Corriere della Sera, sono 1.022 schede bianche nel capoluogo di Regione e 1039 a Sassari. In tutta l'Isola, tra schede nulle, schede bianche e sezioni mancanti ballano ancora 30mila voti. La richiesta di riconteggio, al momento, è solo una possibilità. "Ricorso? Adesso non è tempo di parlare di riconteggio dei voti. Quello lo dovrà fare il tribunale. Una volta che vedremo il verbale faremo delle valutazioni", ha dichiarato ieri Truzzu che, poi, ha aggiunto: "Certo, con uno scarto così ridotto, si può anche pensare di fare ricorso, so che solo a Cagliari ci sono state mille schede nulle, ma ora non è all'ordine del giorno".