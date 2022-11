"Un mazzo di rose...". Renzi asfalta Letta

Le disavventure del Partito democratico non sembrano essere finite. Anzi, la sensazione è che siano solo all'inizio: il momentaccio fotografato dai sondaggi potrebbe prolungarsi almeno fino al prossimo congresso chiamato a leggere il nuovo segretario. La strategia adottata dal Pd in occasione delle ultime elezioni politiche è finita nuovamente nel mirino di Matteo Renzi, che ancora una volta non le ha mandate a dire e si è scagliato direttamente contro la galassia dem.

Il leader di Italia Viva, intervistato da Massimo Giletti a Non è l'arena, ha pungolato nello specifico Enrico Letta. A suo giudizio il numero uno del Pd avrebbe consegnato a tavolino la vittoria a Fratelli d'Italia, consentendo così a Giorgia Meloni di diventare presidente del Consiglio del governo guidato dal centrodestra: " Letta ha scelto scintificamente di far vincere la Meloni ". Un'accusa accompagnata da una battuta assai sferzante: " Se io fossi la Meloni manderei un mazzo di rose rosse tutti i giorni a Enrico Letta ".

In sostanza Renzi, facendo ricorso a uno scenario molto spiritoso, ha voluto sostenere che l'attuale premier dovrebbe ringraziare in maniera calorosa il segretario del Partito democratico per gli strafalcioni commessi in campagna elettorale che hanno consentito a FdI di trionfare insieme al centrodestra unito. Da tempo il leader di Italia Viva ha criticato aspramente la linea del Pd, che alla fine ha scartato sia il Movimento 5 Stelle sia il Terzo Polo preferendo un'alleanza solo con i partitini di sinistra. E la disfatta non è stata altro che una semplice conseguenza naturale.

L'auspicio di Renzi è che il Partito democratico " inizi a voler vincere qualche elezione ". Ma ha preferito non esprimersi in merito al Congresso del Pd alla luce degli isterismi già venuti a galla nel passato: " Se dico una parola, quella parola che dico viene usata contro quello a favore di cui la dico ". Ecco perché sulla candidatura di Stefano Bonaccini si è limitato a dire che " nulla saccio ". " Se dico una cosa su Bonaccini dicendo che è bravo, immediatamente quegli altri dicono contro Bonaccini. Allora, il Pd faccia quello che vuole ", ha aggiunto.