Renzi primo in classifica col suo libro 'Palla al centro'

"Sono felicissimo del primo posto di Palla Al Centro in saggistica, e terzo posto in classifica generale. Ma sono ancora più contento del clima che respiro tornando a incontrarvi dal vivo" . Così Matteo Renzi commenta su X il felice esordio del suo ultimo libro.

"Emozione, entusiasmo, partecipazione", sono i sentimenti che accompagnano il leader di Italia Viva verso quella che osa definire "una campagna elettorale affascinante". Renzi, infatti, è pronto a gettarsi a capofitto sulla sfida delle elezioni Europee visto e considerato che sarà candidato in tutte le circoscrizioni. Il leader di Italia Viva ha, pertanto, già annunciato che dal primo marzo non sarà più alla guida della direzione del Riformista che aveva assunto lo scorso aprile. "È stata un’esperienza bellissima. Sono molto contento anche dei risultati: rispetto alla gestione precedente abbiamo aumentato le copie vendute, gli abbonamenti, la pubblicità. Dunque: bellissima esperienza, sono molto felice del lavoro che abbiamo fatto” , ha detto Renzi nella sua Enews prima di porgere i suoi auguri al successore, Alessandro Barbano, "raffinata penna garantista e già direttore de ‘Il Mattino’, che prenderà il mio posto nelle prossime settimane”.