"Orgoglioso di averlo mandato a casa". Così Renzi asfalta Conte

Siamo ormai agli sgoccioli di una campagna elettorale aspramente combattuta per ottenere la presidenza delle Regioni Lombardia e Lazio, e la competizione si fa sempre più accesa, specialmente fra le compagini dell'opposizione. Intervenuto a un evento organizzato a Viterbo, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, ha approfittato dell'occasione per rispondere all'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. " Conte fa bene ad attaccarmi ", chiosa, " perché oggi saremmo nell'ultimo mese del Governo Conte ter se noi non ci fossimo messi contro di lui ".

Applausi e consensi da parte della platea arringata dall'ex presidente del Consiglio. " Se non lo avessimo mandato a casa, portando Mario Draghi... ", prosegue il leader di Italia Viva. " Conte fa benissimo ad avercela con me ", ribadisce, " ha ragione Conte ad attaccarmi! Fa bene! Perché io sono quello che l'ha mandato a casa! ".

Renzi si riconosce il merito di aver chiuso l'esperienza di governo di Conte che, va detto, non ha mai perdonato quel mancato sostegno finale di Italia Viva. Matteo Renzi si proclama estremamente felice di aver posto la parola fine all'esecutivo di Giuseppe Conte. " Sono orgoglioso di averlo mandato a casa, e sono tanto felice che oggi Conte possa cercare di saperne di più di Shakira e di Pique anziché mettersi d'accordo con Putin per far entrare nel Paese i soldati russi in piena pandemia nel territorio lombardo ", aggiunge, riferendosi alla recente stoccata del leader del Movimento 5Stelle che, nel rispondere alle domande dei giornalisti che lo incalzavano, ha tirato fuori il tormentone della Twingo.