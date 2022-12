Renzi sfida Conte: "Parliamo dei criminali che prendono il reddito 5S"

In queste ultime settimane Giuseppe Conte ha invitato a parlare delle storie personali di chi percepisce il reddito di cittadinanza. Un mossa comunicativa che punta a "intenerire" la questione, spostando il tema sul lato umano e cercando il tocco di colore per quel sensazionalismo auspicato. La sua pensata però è un vero e proprio boomerang, visto che dietro alcuni beneficiari del sussidio vi sono vicende inquietanti e del tutto distanti dalla legalità tanto sbandierata dal Movimento 5 Stelle.

Così Matteo Renzi ha deciso di raccogliere l'invito di Conte, sfidandolo a discutere effettivamente dei casi alle spalle di qualche percettore del reddito di cittadinanza. " Ma perché non vengono raccontate le storie dei criminali che hanno usufruito e che talvolta usufruiscono ancora del reddito di cittadinanza? ", ha esordito in un video l'ex sindaco di Firenze. Che ha puntato il dito contro il leader del Movimento 5 Stelle, accusato di non avere il coraggio di affrontare determinate situazioni.

Renzi ha citato l'esempio della storia dell'uomo killer che ha ucciso diverse persone per una lite di condominio a Roma. " Prendeva il reddito di cittadinanza... ", ha dichiarato il senatore di Italia Viva. Che subito dopo ha citato la storia dei fratelli Bianchi nell'ambito dell'omicidio di Willy: " Anche loro prendevano il reddito di cittadinanza... ". Nell'elenco ha parlato pure di Pietro Maso: " Massacrò i genitori per l'eredità ".

L'ex presidente del Consiglio ha affondato ulteriormente il colpo e si è avviato a conclusione: " Il sicario della camorra. E ancora, perché nessuno racconta le storie delle truffe sul reddito di cittadinanza? ". In effetti il sussidio partorito dal M5S è finito al centro di innumerevoli polemiche, tra soldi intascati senza avere i requisiti richiesti e sistemi ben studiati dai furbetti per cercare di incassare denaro in maniera illecita.