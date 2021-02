Le intercettazioni dei fratelli Bianchi in carcere: "Il reddito di cittadinanza non ce lo tolgono"

" Gli ho dato na zampata, è cascato a terra e si è rialzato ". A parlare è Marco Bianchi, uno dei due fratelli - l'altro si chiama Gabriele - che insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia è indagato per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Marco, in regime di custodia cautelare nel carcere di Velletri, sa di essere intercettato e spiega al fratello Alessandro - il terzo della famiglia Bianchi, totalmente estraneo alla vicenda - la dinamica del pestaggio letale ai danni del 21enne di origini capoverdiane consumatosi la notte dello scorso 12 settembre a Colleferro, in provincia di Roma. Un racconto che, secondo il gip di Velletri Giuseppe Boccarrato, aggrava di netto la posizione dei 4 indagati, già detenuti per omicidio preterintenzionale (Belleggia è l'unico ai domiciliari). La nuova ordinanza firmata dal giudice per le indagini preliminari, e notificata dai carabinieri nel pomeriggio di giovedì 4 febbraio, è l'accertamento di un pesantissimo atto di accusa: omicidio volontario aggravvato da futili motivi. Oggi, ci svolgerà l'interrogatorio di garanzia.

Le intercettazioni di Pincarelli

Il 22 settembre, il padre di Mario Pincarelli si reca in carcere dal figlio. " Stamme a sentì - dice al ragazzo - tu devi parlà solo con l'avvocato. A me non mi devi dire niente ". E Maro risponde in romanesco: " Solo io so un po' rovinato, gli so tirato quando stava da per terra a chiglio ". A quel punto, il papà gli intima il silenzio: " Zitto! ". " Nella circostanza, infatti, Pincarelli ammette, o meglio, confessa, di aver colpito il giovane Willy quando questi era già in terra. - scrive nell'ordinanza il gip - Subito bloccato da suo padre che, rendendosi conto di quanto quelle affermazioni potessero compromettere la posizione processuale del figlio, alzando la voce lo invita a tacere ".

"Il reddito non ce lo tolgono"

C'è poi un'altra intercettazione chiave, quella relativa al colloquio del 16 ottobre scorso tra Alessandro e il fratello Marco Bianchi. Nella circostanza, Marco tenta di tirare acqua al proprio mulino attribuendo le responsabilità del pestaggio a Belleggia. Poi protesta contro i giornali che, a suo dire, riportebbero notizie false e tendeziose. Nello specifico, fa riferimento al reddito di cittadinanza percepito dai familiari. " C'ha diritto al reddito di cittadinanza, che so'soldi rubati allo Stato, - dice Alessandro rivolgendosi al fratello - tutte cazzate, mica lo pigli tu a nome tuo? Lo piglia papà. La Finanza non ha bloccato niente, è tutto regolare ".

"Gabriele era una furia"

Assume contorni sempre più definiti la dinamica del terribile pestaggio avvenuto in piazza a Colleferro lo scorso 22 settembre. E' Omar Shabani a chiamare i fratelli Bianchi che, intanto, si erano appartati con delle ragazze. La conferma Michele Cerquozzi, amico dei due indagati, che quella sera ha assistito all'aggressione nei confronti di Willy. " Ricordo che Omar urlava frasi del tipo Fermatevi, fermatevi. - spiega Cerquozzi in una dichiarazione messa a verbale - Poi Omar è andato verso Gabriele (Bianchi, ndr) cercando di fermarlo perché aveva visto che stava picchiando i giovani, ma non so chi. Ma a dire di Omar Gabriele era una furia e non riusciva a tenerlo e quando gli è scappato dalla sua presa Omar si è spostato e Gabriele ha continuato a picchiare non so chi ".

Omicidio Volontario