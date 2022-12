Restituzioni nelle casse del partito: la svolta M5s al vaglio della rete

Prosegue la telenovela restituzioni nel M5s, Giuseppe Conte prepara la svolta. I vertici grillini sono infatti pronti a mettere al vaglio del voto della base le nuove regole delle restituzioni - tra scontrini e spese da rendicontare - cavallo di battaglia anti-casta del Movimento (o meglio, del primo Movimento). Come riportato dall'Adnkronos, nel documento con le nuove norme sono contenuti cambiamenti significativi: la gran parte delle restituzioni finiranno nelle casse del partito.

Svolta M5s sulle restituzioni

In base a quanto previsto nel documento che verrà reso noto all'inizio del 2023, i parlamentari M5s dovranno restituire mensilmente 2.500 euro. Di questi, ben 2.000 andranno nelle casse del partito, mentre soltanto 500 finiranno "su un conto intestato all'Associazione MoVimento 5 Stelle appositamente dedicato alla restituzione alla collettività" . Questa è una delle novità principali, ma di certo non l'unica. Deputati e senatori pentastellati potranno trattenere il 25 per cento di ogni eventuale indennità o rimborso in relazione ad ulteriori cariche assunte fino alla scorsa legislatura rese per intero, mentre la restante parte "dovrà essere versata all'Associazione MoVimento 5 Stelle per le spese di funzionamento dell'Associazione".

L'assegno di fine mandato