"Via l’onorificenza a Tito". Così FdI cancella l'affronto ai morti nelle foibe

Il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, con primi firmatari Walter Rizzetto, il capogruppo Tommaso Foti e la deputata triestina Nicole Matteoni, ha concretizzato un'idea che da tempo si stava formando, presentando un progetto di legge per " inserire nell'ordinamento italiano la possibilità di revoca del titolo di Cavaliere di gran croce dell'ordine al merito della Repubblica italiana a chiunque, anche se defunto, come il maresciallo Tito, si sia macchiato di crimini crudeli e contro l'umanità ".

La proposta si fonda su un paradosso della legge istitutiva dell'ordine dei Cavalieri della Repubblica, secondo la quale non si può annullare l'onorificenza a persone nel frattempo decedute. Partendo da questo, davanti al conclamato esempio del maresciallo Tito, Fratelli d'Italia ha presentato il progetto di legge affinché questo passaggio venga modificato. L'obiettivo è quello di poter poi revocare il titolo di Cavaliere al sanguinario dittatore comunista jugoslavo. Come spiega Walter Rizzetto, quello che si punta a revocare è il " titolo onorifico più elevato della Repubblica italiana che fu attribuito al maresciallo Tito nel 1970. Per decenni sono stati celati, ed esclusi dalla narrazione storica e pubblica, i fatti legati a coloro che persero la vita nelle foibe ".

Tuttavia, ora i tempi sono sono cambiati e la tragedia delle foibe è a conoscenza di tutti. " La verità storica è stata ristabilita ed è assurdo che la Repubblica Italiana, da un lato, riconosca il dramma delle foibe e celebri la memoria delle sue vittime in occasione del Giorno del Ricordo e, dall'altro, annoveri tra i suoi più illustri insigniti proprio chi ordinò la pulizia etnica degli italiani in Istria e nell'Adriatico orientale ", ha proseguito Rizzetto, evidenziando una contraddizione che dev'essere risolta in qualche modo.