Revocati i domiciliari a Denis Verdini: l'ex senatore torna in carcere

L'ex senatore Denis Verdini questa mattina ha lasciato la sua abitazione di Firenze, in cui stava scontando una pena agli arresti domiciliari, per essere accompagnato dagli agenti della Polizia al carcere di Sollicciano. È stata data esecuzione a un'ordinanza del tribunale di sorveglianza del capoluogo toscano. Verdini, che ha 72 anni, è chiamato a scontare un cumulo di pena complessiva per altri 8 anni, fino al 2032, per alcune condanne per bancarotta.

L'ex coordinatore di Forza Italia, passato poi in Ala, si trova agli arresti domiciliari dal 2021 presso la propria abitazione sulle colline nei pressi di Firenze per scontare una pena di 6 anni relativa al crac del Credito Cooperativo ed una a 5 anni e mezzo per il fallimento della Società Toscana Edizioni.

Il trasferimento ai domiciliari fu deciso in ragione dell'emergenza Covid, dopo che l'ex senatore aveva trascorso alcuni giorni a Rebibbia. Ora gli viene contestata l'evasione per alcune cene a cui avrebbe preso parte a Roma con manager e politici.

Le cene nella Capitale sono state segnalate dalla Guardia di finanza che, per conto della Procura di Roma, stava conducendo un'inchiesta per corruzione in cui lo stesso Verdini è indagato assieme al figlio, Tommaso. Le accuse di evasione sono state successivamente stralciate dal resto dell'inchiesta e sono finite, per ragioni di competenza, sul tavolo della procura di Firenze.

A quanto risulta le trasferte a Roma dell'ex senatore sono state autorizzate dal tribunale di Sorveglianza a seguito delle richieste avanzate da Verdini di potersi assentare dalla dimora per curarsi dal suo dentista di fiducia nella Capitale e aiutare il figlio, titolare di un ristorante. Tuttavia, stando alle rilevanze dei baschi verdi, le uscite di Verdini sarebbero andate oltre ai limiti previsti dalle autorizzazioni.