Riaperto il tunnel del Tenda. Salvini: "Ottimo risultato, torniamo a collegare Italia e Francia"

Scommessa vinta dal governo presieduto da Giorgia Meloni: il tunnel del Tenda è stato riaperto. Sono trascorsi cinque anni da quando uno dei collegamenti strategici tra Italia e Francia era stato chiuso. Ora le due nazioni, grazie a una galleria lunga 3.258 metri, sono più vicine. Soddisfatto, in primis, il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che rivendica il risultato. Oggi a Limone Piemonte, in provincia di Cuneo, il ministro ha partecipato all'inaugurazione. "Finalmente - ha detto il ministro - si torna a collegare l'Italia con la Francia, un'opera fondamentale per i cittadini, per il lavoro e per il turismo". Il leader della Lega ha ringraziato per la pazienza le popolazioni del territorio, gli occitani e tutti i piemontesi, sottolineando l'impegno delle maestranze, dei gilet gialli e di quelli arancioni. Poi il segretario del Carroccio ha rimarcato un altro obiettivo imminente, quello strutturale: "Ringrazio le centinaia di ragazzi in divisa che stanno permettendo l'avanzamento dei lavori per collegare l'Italia alla Francia, perchè nel 2033 da Torino a Lione si arriverà velocemente, in treno". Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, presente a sua volta all'inaugurazione, ha parlato di un'opera "d'ingegneria moderna e strategica che consente di ripristinare e potenziare un collegamento fondamentale per il nostro territorio". Tra gli altri, hanno partecipato al taglio del nastro anche il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, esponente di Forza Italia, e il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi.

Il ministro dei Trasporti francese Philippe Tabarot ha parlato, con ironia, di un "gusto della suspence" degli italiani: "Fino all'ultimo - ha continuato - non sapevamo nulla e solo venendo qui il miracolo è avvenuto". I vantaggi della riapertura saranno sia economici sia turistici.