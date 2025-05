Riarmo Ue, Mattarella convoca il Consiglio Supremo di Difesa

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per giovedì 8 maggio 2025 alle ore 17. Come confermato in una nota, l'ordine del giorno prevede le valutazioni sul Libro bianco della difesa europea, sulle infrastrutture strategiche nazionali, sull’adeguamento dello strumento militare e le prospettive per l’industria della difesa italiana. Ma non è tutto. Il Consiglio Supremo di Difesa accenderà i riflettori sull'evoluzione nelle principali aree di crisi con particolare riferimento ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente ed alle iniziative di pace in ambito internazionale ed europeo. Lo rende noto il Quirinale.

Il Libro bianco sulla difesa europea è l'ambizioso pacchetto di difesa messo a punto dalla Commissione europea che fornisce leve finanziarie agli Stati membri dell'Ue per stimolare un aumento degli investimenti nelle capacità di difesa. Se il piano ReArm Europe rafforza le capacità di difesa paneuropee con nuovi strumenti finanziari, il Libro bianco delinea un nuovo approccio alla difesa e individua il fabbisogno di investimenti. Come spiegato dal governo europeo, l'obiettivo dell'iniziativa è rispondere all'emergenza a breve termine di sostenere l'Ucraina - tra i dossier sul tavolo - ma anche affrontare la necessità a lungo termine di rafforzare la sicurezza e la difesa dell'Europa.

All'appuntamento di giovedì al Quirinale prenderanno parte, oltre a Mattarella, il premier Giorgia Meloni, il Capo di Stato Maggiore della Difesa, e i ministri di Affari Esteri, Interno, Economia, Difesa e Sviluppo Economico.

A seconda delle circostanze e della materia trattata, possono essere chiamati a prendere parte alle riunioni anche altri ministri, i Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, il Presidente del Consiglio di Stato, nonché ulteriori soggetti e personalità in possesso di particolari competenze in campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari.