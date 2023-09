La ricetta di Tajani per Forza Italia: "Avanti con le nostre gambe per rendere onore al Cav"

Antonio Tajani ha una visione ben precisa per il futuro di Forza Italia. A quasi tre mesi dalla morte di Silvio Berlusconi, il vicepremier ha parlato ad "Azzurra libertà", il raduno dei giovani del partito a Gaeta: "Siamo pronti ad aprire le liste di Forza Italia a persone che vogliono costruire con noi la dimora del centro, che non è 'Il Centro' di Matteo Renzi. Io penso ad un centro plurale del sistema politico italiano come è stata la Dc con il pentapartito, che era quello che pensava Berlusconi" .

Un’apertura, questa, del segretario di FI che si è detto pronto ad accogliere movimenti civici, esterni e appartenenti ad altre forze politiche. “ "Non abbiamo bisogno di persone che cercano poltrone ma di persone che si mettono a lavorare con noi dopo essersi rimboccati le maniche, giovani e meno giovani che credono in ciò che noi proponiamo alla società" , ha aggiunto Tajani, facendo l’esempio di Caterina Chinnici, l’eurodeputata del Pd passata a Forza Italia. "Lei è l'emblema di quell'anima moderata cattolica che non si riconosce nella linea politica di Elly Schlein" , ha sottolineato il ministro degli Esteri. "Noi guardiamo a quell’elettorato. Apriremo le nostre liste per i prossimi appuntamenti elettorali ma non rinunceremo al nostro simbolo e al riferimento al Ppe (Partito popolare europeo), che per noi è imprescindibile" .

Nel suo intervento il vicepremier ha poi spaziato anche sui temi caldi dell’agenda politica del governo, a partire dalle questioni economiche: "La regola per far crescere il Paese è ridurre le tasse. La prima è quella sul lavoro e dobbiamo anche detassare tredicesime, straordinari e premi di produzione" . Il segretario nazionale di Forza Iitalia ha ricordato anche la necessità di portare in Europa questi temi e di "battere sui tassi d’interesse e sulle scelte della Bce, perché aumentare il costo del denaro significa provocare la recessione" .

Tajani ha accennato anche alla questione dell’immigrazione, ponendosi in linea con le dichiarazioni del premier Giorgia Meloni al G20 di Nuova Dehli: "C'è la grande questione dell'immigrazione. Il contesto internazionale è sempre più complicato. Dobbiamo guardare all'Africa da protagonista, non con occhio da colonizzatori, ma come amici e alleati. Serve più Italia anche in politica estera perché questo serve all'Europa e all'Occidente" .