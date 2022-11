"Attilio Fontana è il candidato del centrodestra alle Regionali"

Il centrodestra compatto ha il suo candidato al Pirellone per il rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia. I leader della coalizione hanno rilasciato una nota congiunta: " I leader del centrodestra, come a più riprese anche singolarmente dichiarato, riconfermano il presidente Attilio Fontana come candidato della coalizione per le prossime elezioni regionali in Lombardia ". Parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che suggellano nero su bianco ciò che da mesi tutti i leader del centrodestra hanno dichiarato e che nei giorni scorsi ha portato allo strappo con Letizia Moratti. L'ex vicepresidente della giunta avrebbe voluto essere candidata al posto di Attilio Fontana con il centrodestra ma la coalizione ha deciso di rinnovare la sua fiducia al presidente in carica, che ha gestito la gravissima fase della pandemia. La Lombardia del 2020 è stata attraversata da uno tsunami inaspettato a causa dell'epidemia di Covid e Attilio Fontana ha riportato in porto la nave dopo la burrasca. " Il valore del centrodestra unito, la nostra compattezza e la nostra coerenza sono la garanzia per proseguire il cammino comune di buongoverno, basato sulla centralità dei bisogni dei cittadini e delle comunità ", conclude la nota del centrodestra.

Oggi, a margine dell'esposizione dell'auto della scorta Giovanni Falcone in piazza Città di Lombardia, Attilio Fontana ha risposto alle domande di chi gli ha chiesto quando sarebbe stata ufficializzata la sua ricandidatura: " Credo sia una questione di poche ore ". La conferma è arrivata a strettissimo giro con una nota ufficiale, che apre ufficialmente la campagna elettorale. " Sono molto soddisfatto che oggi sia stata formalizzata la scelta del mio nome come candidato. Ringrazio i vertici dei quattro partiti che hanno dimostrato fiducia. Sarà una campagna elettorale sviluppata sul fare. Da ora, come stiamo già facendo, ragioneremo sul futuro della Lombardia ", ha detto il presidente all'Ansa. L'unico avversario finora certo di Attilio Fontana è proprio Letizia Moratti, che non trovano spazio nel centrodestra ha deciso di tentare la candidatura con il Terzo Polo.