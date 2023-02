"Ridatemi almeno quello...". Elly Schlein beffata dai ladri in treno

Disavventura in treno per Elly Schlein, impegnata in queste ore in una serrata "campagna elettorale" per le primarie del Partito democratico. La candidata, che ha in Stefano Bonaccini il suo diretto avversario nel rush finale per la vittoria, ha subito il furto del suo zaino mentre viaggiava da Verona a Milano. Un furto che sa di beffa per l'esponente dem, che riesce anche a indicare quando è stata effettuata la sottrazione: " Poco prima o poco dopo la fermata di Brescia ".

Comprensibile lo sconcerto nel vedersi rubare gli effetti personali, anche se la candidata ha dimostrato di avere a cuore soprattutto alcuni oggetti che erano presenti nel suo zaino: " Se a chi l'ha rubato dovesse arrivare questo messaggio, lo prego di restituirlo in qualche modo, di lasciarlo da qualche parte che sia trovabile. Non tanto per il computer -mica m'illudo- ma per i taccuini dove ho raccolto testimonianze e voci incrociate in questo lungo viaggio, i miei occhiali, la borraccia, le lettere che alcuni di voi mi hanno consegnato con le loro speranze e proposte, da Sud a Nord. Quelle mi dispiace tantissimo perderle ".