Covid, in arrivo nuove regole: cosa cambia su quarantena e tampone finale

Il governo Meloni vuole tracciare la linea di rottura con i precedenti esecutivi e per farlo sta lavorando anche alla modifica delle norme di gestione del Covid. Come spiegato da Giorgia Meloni nei primi giorni del suo insediamento, l'obiettivo del suo governo è quello di seguire la scienza e per questo motivo, visto che la situazione pandemica (in Italia e nel mondo) è cambiata, è necessario modificare anche le strategie di gestione. A tornare sull'argomento nelle ultime ore è stato il ministro della Salute Orazio Schillaci, che è succeduto a Roberto Speranza.

A margine di un evento al ministero della Salute, incentrato sulla presentazione del documento per la vaccinazione dei fragili promosso da Simit e SItI, Schillaci ha spiegato in che direzione si sta muovendo l'esecutivo in questi giorni per cambiare rotta, senza per questo rinnegare tutto il lavoro fatto fino a oggi. " Stiamo lavorando per far sì che, soprattutto i pazienti asintomatici positivi, possano rientrare prima, a breve anche su questo faremo una comunicazione. Eliminando eventualmente anche il tampone finale ", ha spiegato Orazio Schillaci.

Una rimodulazione in linea con quanto già fatto in altri Paesi, ai quali l'Italia si sta semplicemente adeguando senza fare strappi in avanti, come invece accusato dalla sinistra. L'ideologia ha preso possesso della gestione del Covid già dalle prime battute del 2020. " Le risalite ci sono, le curve ci mostrano che ci sarà un'onda, non un'ondata, e che non sarà pesante. Ma bisogna essere preparati. E con l'influenza stagionale non sarà facile distinguere tra le due patologie ", dice il virologo Fabrizio Pregliasco, docente all'Università Statale di Milano e direttore sanitario dell'Irccs Ospedale Galeazzi-Sant'Ambrogio in un'intervista a La Stampa.