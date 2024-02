Caso Salis, Meloni gela Schlein: "Se più brava di noi saprà cosa fare"

Da Tokyo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene sul tema delle riforme, chiarendo che la maggioranza ha trovato "una formulazione più chiara della precedente, e che ribadisce che scelgono gli italiani e serve stabilità. La democrazia funziona se si esercita la volontà dei cittadini. Non mi stupisce che sia contrario chi ha costruito governi nel Palazzo. Per me questa è la madre di tutte le riforme" . Usa parole nette, la premier, rispondendo a una precisa domanda sul premierato.

Il premier ha lanciato poi una stoccata al leader del Pd in merito al caso Salis: "Non so cosa intenda Elly Schlein quanto a un grave ritardo del governo. Se lei è più brava di noi, sicuramente saprà cosa fare".

Sull'intervento a difesa delle navi commerciali nel Mar Rosso, minacciate dai ribelli Houthi, Meloni ha detto che " è nostro interesse garantire la libertà di navigazione. Stiamo partecipando a una missione difensiva, credo sia un fatto utile e doveroso. Penso che sia strategico per l’Europa e l’Italia. Se quel canale non fosse disponibile, avremmo l’aumento dei prezzi sul 15 per cento dei prodotti che arrivano da noi. È nostro interesse garantire questa libertà".

In merito alle accese proteste degli agricoltori, la presidente del Consiglio ha sottolineato che "molta della rabbia degli agricoltori viene da una visione ideologica della transizione ecologica che ha pensato di poter difendere l’ambiente combattendo gli agricoltori. Non è la mia visione. Io penso che gli agricoltori siano fondamentali e debbano essere coinvolti nella transizione ecologica, se vogliamo che funzioni". Ha aggiunto ricordando che il governo ha "sempre incontrato gli agricoltori, abbiamo rinegoziato il Pnrr e abbiamo portato a 8 miliardi le risorse per il settore. Abbiamo rinnovato gli incentivi sul gasolio. Abbiamo fatto un grande lavoro anche per la difesa del cibo d’eccellenza, abbiamo un focus aperto dall’inizio del governo sugli agricoltori. Si può sempre fare di più e sono sempre disposta ad ascoltare le istanze degli agricoltori".

Meloni ha risposto anche a una domanda su Vittorio Sgarbi, che nei giorni scorsi ha deciso di dimettersi da sottosegretario alla Cultura. "Credo che dopo il pronunciamento dell’Antitrust la decisione del sottosegretario Sgarbi di dimettersi sia corretta. Appena rientro a Roma lo aspetto per accettare le dimissioni".

Nell'area dell'Indo-Pacifico è importante garantire "stabilità", ha ribadito la presidente del Consiglio, sottolineando al contempo che la zona "offre molte opportunità all'Italia, ci è stato chiesto da tempo di aumentare la nostra presenza. Abbiamo dei gioielli e cerchiamo di essere presenti. Ad agosto arriveranno gli F35, poi la Cavour con altri veicoli e la Vespucci. C'è un interesse a maggiore alla presenza italiana".

Meloni sferza l'Europa. Sulla difesa "credo che l’Europa abbia fatto dei passi troppo lenti e credo sia il momento di accelerare. Sono convinta dell’importanza dell’Alleanza atlantica" che deve avere una colonna americana e una colonna europea.

Il premier giapponese assicura sostegno all'Italia