Rimpatri degli irregolari: il 56% degli italiani vorrebbe il "metodo Trump"

Il tema dei migranti è diventato centrale in Europa con l'arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Fino a ottobre 2022 la voce dell'Italia non è mai stata ascoltata e oggi siamo il Paese che guida le scelte degli altri nel tentativo di gestire in maniera sostenibile il fenomeno, abbattendo l'immigrazione irregolare in favore di quella regolamentare. Tuttavia, è innegabile che anni e anni di ingressi indiscriminati, di frontiere deboli e politiche altrettanto blande hanno fatto il resto. In Europa circolano liberamente centinaia di migliaia di migranti che non hanno diritto di permanere sul territorio ma che, in alcuni casi, vengono mantenuti con i soldi dei cittadini, proventi delle tasse che vengono sottratti dal welfare pubblico. Ed è forse questo il motivo per il quale, al sondaggio proposto da Piazzapulita, il programma condotto da Corrado Formigli il giovedì sera, il 56% degli italiani si è detto favorevole alla politica dei rimpatri promessa da Donald Trump per gli Stati Uniti.

"Trump vuole rimpatriare tutti gli immigrati irregolari, dovremmo farlo anche noi?", è stata la domanda posta per raccogliere i dati del sondaggio. Il risultato è stato inequivocabile: il 56,1% degli intervistati ha dato una risposta affermativa, il 30% negativa e il 13,9% si è dichiarato indeciso. Il sondaggio è stato commissionato da Banijai Italia con rilevazioni tra il 4 e il 5 febbraio a livello nazionale su una popolazione maggiorenne. " Lo vuole di più il centrodestra e lo vogliono di più le classi popolari, quelle con il più basso titolo di studio che fa i lavori più bassi. Lo vogliono di più gli anziani e lo vogliono di più gli operai. Lo vogliono di meno, naturalmente, gli elettori del Pd ma anche nel Pd c'è un 30% che li vuole rispedire a casa ", ha dichiarato Renato Mannheimer spiegando il sondaggio.

La stessa Ursula von der Leyen, senza ovviamente rispondere al sondaggio di Piazzapulita, rientrerebbe in nella percentuale di intervistati che desidererebbe procedere con i rimpatri. Il piano delle integrazioni, ciò che secondo il conduttore farebbe spostare l'ago della bilancia, è fallito tempo fa davanti alla mancata volontà degli immigrati di integrarsi nel tessuto sociale occidentale e nell'impossibilità di integrare centinaia di migliaia di migranti che, nel frattempo, con le frontiere aperte volute dalla sinistra si sono riversati in Europa.

Ci sono intere zone delle nostre città che somigliano sempre più a villaggi nordafricani che a comuni europei, sia come distribuzione etnica che come usi e costumi. E mentre il mondo reale prende coscienza del problema, l'opposizione del parlamento italiano continua con la suae predica tutt'oggi le porte aperte a tutti.