"Rimpatriare gli illegali". L'asse Italia-Bangladesh contro i migranti irregolari

Promuovere un modello di collaborazione tra gli Stati per affermare un principio sacrosanto: i migranti regolari vanno inseriti in percorso di formazione e inclusione, mentre bisogna agire tempestivamente per rimpatriare chi è arrivato sulle nostre coste in maniera illegale o si è reso protagonista di un reato. Va in questo senso l'incontro che si è tenuto tra Italia e Bangladesh nel corso dei lavori del G20 in India.

In occasione del colloquio bilaterale tra Francesco Lollobrigida e l'omologo Mohammad Abdur Razzaque a Hyderabad si è registrato " un altro passo avanti " nell'ottica della formazione di migranti provenienti dal Bangladesh. Il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare ha puntato l'attenzione su quanto sia importante l'organizzazione di corsi formativi prima delle partenze, giudicata la strada giusta per favorire un processo di integrazione in Italia " affinché gli immigrati regolari possano conoscere le tecnologie e i metodi di produzione italiani ".

Allo stesso tempo Lollobrigida ha ribadito la necessità di prevedere una stretta per arginare gli sbarchi illegali: a tal proposito è stato chiesto di rendere più semplici le regole per il rimpatrio " di chi arriva illegalmente nella nostra Nazione o di chi ha commesso un reato ". Da qui l'impegno per creare un tavolo di lavoro composto dai ministeri dell'Agricoltura, del Turismo e degli Interni di Italia e Bangladesh con la finalità di contrastare il fenomeno di flussi irregolari " causati principalmente dalla povertà ".

Di recente Lollobrigida ha incontrato Shameem Ahsan, ambasciatore del Bangladesh in Italia, con cui sono state poste le basi per collaborare " su un'immigrazione legale, dignitosa, con processi di formazione e, allo stesso tempo, contrastare fermamente quella illegale tramite i rimpatri ". L'esponente del governo Meloni ha inoltre insistito sull'esigenza di dotare le forze dell'ordine di tutti gli strumenti idonei di massima prevenzione, denunciando che un'immigrazione irregolare " porta delle degenerazioni ".

È questa la rotta tracciata fin da sempre dal centrodestra, che ora è al timone del nostro Paese con una visione ben precisa: la coalizione ritiene che la giusta formazione sia un elemento indispensabile per una corretta inclusione, da intendere come un valore aggiunto. Il tutto senza ovviamente dimenticare la lotta agli scafisti e all'immigrazione irregolare, che rappresentano fronti su cui è fondamentale intervenire rapidamente.

In tal modo il governo guidato da Giorgia Meloni continua a muoversi in attesa di una risposta efficace e comune da parte dell'Unione europea. A inizio giugno è stato raggiunto un accordo al Consiglio degli Affari interni: l'intesa è servita per approvare i due pacchetti legislativi sulle procedure di frontiera e sulla gestione dell'asilo. Il patto è stato approvato dopo lunghe trattative e tavoli bilaterali, riuscendo a sbrogliare il nodo sulla definizione dei Paesi terzi sicuri dove inviare i migranti che non ricevono asilo.