"Rinviate 170mila partenze". In Italia è ancora caos passaporti

È arrivata l'estate ma per gli italiani potrebbe trasformarsi nell'ennesima "Passione" a causa dei ritardi che stanno accumulando le emissioni dei passaporti. I sistemi di prenotazione automatica non permettono di bloccare gli appuntamenti prima di diversi mesi, raggiungendo il record di 9 mesi in alcune questure del Paese. A quello si devono aggiungere le tempistiche di processo del documento, ossia le verifiche su documenti e gli accertamenti giudiziari, che possono prolungare l'attesa, che possono protrarsi anche per un mese. È evidente che il problema esista e che sia serio, soprattutto per il settore turistico, che lamenta la perdita di oltre 150mila partenze, così come evidenziato da uno studio commissionato dalla piattaforma Vamonos-vacanze.it.

Il governo sta cercando di risolvere una situazione incresciosa che si protrae da tempo e che man mano che si va avanti con il tempo accumula ritardi. Nei primi sei mesi dell'anno " sono stati già rilasciati un milione quattrocentomila passaporti. In tutto il 2022 ne furono rilasciati un milione e ottocentomila. Al 19 giugno 2023 le statistiche indicano un incremento dei passaporti stampati rispetto allo scorso anno, +137% a Milano e +244% a Torino ". Così ha dichiarato il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, a Tgr Rai in una recente intervista. Ma i passaporti da smaltire nel nostro Paese sono ancora tantissimi e per questo motivo a chi aveva già prenotato una vacanza viene consigliato di attivare la procedura d'urgenza in questura, prenotando un appuntamento ma presentandosi anticipatamente per verificare che non esistano possibilità di accelerare i tempi per l'emissione.