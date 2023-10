Riorganizzazione dei ministeri, manovra e riforme: la giornata del governo

Consiglio dei ministri lampo quello che si è tenuto questa mattina a Palazzo Chigi. A presiedere la riunione del governo durata appena dieci minuti, che vedeva sul tavolo una serie di provvedimenti per la riorganizzazione di alcuni dicasteri, è stato il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è poi arrivato nella sede dell'esecutivo per le riunioni di maggioranza in programma sulla manovra e le riforme.

Le decisioni del Consiglio dei ministri

Tra gli argomenti all'ordine del giorno nel Consiglio dei ministri odierno ci sono stati dei dpcm – che erano passati prima al vaglio dei tecnici nel preconsiglio – relativi alla ristrutturazione dei ministeri delle Imprese e Made in Italy, del Turismo, dell'Ambiente e della sicurezza energetica, tutti all'esame definitivo. All'inizio di ottobre erano già stati riorganizzati anche il ministero della Cultura (addio a 12 Direzioni Generali e ricorso a 4 Dipartimenti con 9 aree funzionali ed un organico di 32 dirigenti) e quello della Salute: ovvero quattro dipartimenti di cui uno inedito: salute umana, salute animale, ecosistema e rapporti internazionali, che tiene conto dell'approccio di salute in tutte le politiche indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità e rafforzato dall'esperienza pandemica. Cambierà, quindi, l'organizzazione dei dicasteri guidati da Orazio Schillaci, Gennaro Sangiuliano, Daniela Santanchè, Gilberto Pichetto Fratin e Adolfo Urso.

Le due riunioni del governo