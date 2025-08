Forze armate e polizia: firmati i contratti dopo 7 anni di stallo: cosa prevede l'accordo

Sono bastati pochi giorni di trattative con i sindacati per sottoscrivere gli accordi sindacali per i trienni 2018-2020 e 2021-2023, che riguardano circa 24mila unità di personale dirigente delle Forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, e delle Forze armate. L’incontro si è svolto alla presenza del ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, del ministro della Difesa, Guido Crosetto, il sottosegretario dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano, il sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro Delle Vedove e dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM). Un successo del Governo Meloni dopo 7 anni di stallo, che conferma l'attitudine del fare di questo esecutivo.

In base agli accordi sono stati stanziati 40.7 milioni di euro per il triennio 2018-2020 e di 41 milioni per il successivo. A queste risorse è previsto si aggiungano quelle già previste per il terzo triennio 2024-2026, che si aprirà prossimamente, pari a circa 54 milioni complessivi e 18 milioni a regime. " Oggi non abbiamo posto solo una firma, ma realizzato una riparazione storica. Con la firma dei contratti per i dirigenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, relativi ai trienni 2018-2020 e 2021-2023, lo Stato torna a essere giusto con chi serve ogni giorno la Nazione in silenzio, con disciplina e onore. Un risultato atteso da sette anni, ignorato dai governi di sinistra, che non hanno mai nemmeno aperto il tema ", ha dichiarato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Del Mastro Delle Vedove. " Da Sottosegretario alla Giustizia con delega alla Polizia Penitenziaria, provo un orgoglio particolare per le donne e gli uomini che tengono in piedi ogni giorno il sistema penitenziario. Oggi lo Stato li guarda negli occhi e dice: noi ci siamo, aprendo da subito il tavolo per il 2024-2026. Perché la sicurezza non si promette, si costruisce e la dignità non si annuncia, si riconosce ", ha aggiunto il sottosegretario.

Grande soddisfazione anche per il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che sottolinea come " con senso di responsabilità e in tempi rapidi abbiamo raggiunto due accordi importanti per i dirigenti delle Forze di Polizia e delle Forze Armate. Un segnale concreto di attenzione al personale pubblico, che non si limita a riconoscerne il ruolo con strumenti contrattuali adeguati, ma punta anche a costruire reali condizioni di benessere organizzativo ". Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha ribadito che quella di oggi è una giornata storica, perché " con la firma di questi contratti manteniamo concretamente l'impegno a sostenere chi serve lo Stato con professionalità e spirito di sacrificio, riconoscendo in questo modo anche il valore nonché il ruolo fondamentale della dirigenza delle Forze di polizia e delle Forze armate. Gli accordi garantiscono tutele economiche e giuridiche adeguate agli incarichi ricoperti e testimoniano l'apprezzamento per l’impegno di donne e uomini in divisa ".

ai colleghi di sottoscrivere un documento politico-programmatico che definisca da subito le priorità: apertura del terzo triennio, stabilizzazione dei finanziamenti e rilancio della previdenza dedicata. Serve un cambio di passo culturale, per rafforzare autorevolezza e motivazione di chi guida strutture cruciali per la sicurezza nazionale

Il ministro Guido Crosetto ha aggiunto di aver proposto "".