"La rivedo solo se...". Altro che dialogo, la Schlein attacca la Meloni

Notizia flash: ritrovata l’estate militante targata Elly Schlein e Partito democratico. La giovane segretaria dem, dopo due mesi di assenza politica e mediatica, torna ad essere sotto le luci della ribalta. Il tema, a scanso di equivoci, è sempre lo stesso: salario minimo legale e soglia di 9 euro lordi all’ora. I toni, come da vecchia tradizione di sinistra, sono i medesimi: scarsa propensione al dialogo con l’esecutivo, visione partigiano-ideologica della realtà e attacchi fuori misura nei confronti del governo di centro destra. La neo-sinistra targata Elly perde il pelo ma non il pregiudizio. E sul salario minimo Schlein non si smentisce: “Rivedo Meloni solo se ha proposte serie” .

La “serietà” delle proposte, ovviamente, dipende dal soggetto politico che le ha avanzate e sostenute. La presunta, e più volte abusata, “superiorità morale” fa brutti scherzi. Se a firmare una proposta di legge è il Partito democratico il testo è contemporaneamente serio, giusto e decisivo. Al contrario, se a promuovere un provvedimento è un governo di centro destra, legittimamente eletto dai cittadini, il suddetto testo diventa in ordine sbagliato, populista e autoritario. Una volta compreso il meccanismo logico della sinistra, le dichiarazioni della segretaria dem diventano solo la diretta conseguenza. L’incontro a Palazzo Chigi tra le principali forze di opposizione e l’esecutivo sul salario minimo legale, come da previsione, non ha portato a grosse novità. Le posizioni, come da copione, sono rimaste le stesse. Con qualche piccola differenza: mentre il premier Meloni ha promesso un dialogo continuo e “costruttivo” con la minoranza, Elly Schlein e soci non fanno passi indietro.

Il compromesso, nella lingua madre della gauche nostrana, non è contemplato. “Tornerò a Palazzo Chigi dalla premier – sostiene Schlein in una intervista a Repubblica – solo se ci sono novità vere” . Il motivo è presto detto: “Venerdì – spiega la segretaria dem – non avevano mezza proposta” . Perfino l’iniziativa di coinvolgere il Cnel, ovvero il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, è fumo negli occhi per le opposizioni. “Stanno solo prendendo tempo – attacca la Schlein – perché non hanno né risposte alla nostra proposta di legge, né proposte loro da avanzare” . Le perplessità dell’esecutivo sul salario minimo, legittime e per certi versi naturali, sono note a tutti. Altrettanto chiara, questa l’omissione di Schlein, è la proposta dell’esecutivo per combattere i salari bassi: un provvedimento “condiviso con le parti sociali ” da inserire nella prossima legge di Bilancio insieme a un taglio netto del cuneo fiscale.