Caso Bari, la Procura indaga. E Laforgia rivela: "Pisicchio mi disse del messaggio di Emiliano"

La Procura di Bari accende i riflettori sul caso dell’ex assessore regionale Alfonso Pisicchio, arrestato il 10 aprile scorso con l'accusa di corruzione e truffa. Poche ore prima che venisse eseguita la misura cautelare a suo carico, il politico aveva presentato le sue dimissioni dalla guida dell'Arti (l'agenzia regionale l’innovazione), ma nessuna strana coincidenza: Pisicchio ha ammesso - con tanto di prove - di aver ricevuto un messaggio dal governatore Michele Emiliano che lo informava dell’inchiesta con ultimatum ( "O lasci o ti caccio" , ndr). I procuratori vogliono vederci chiaro sulla possibile fuga di notizie e intendono scavare nel telefono cellulare dell'ex assessore. Ma non è tutto: la versione dell'ex assessore è stata confermata anche da Michele Laforgia.

In campo per le elezioni comunali di Bari con il sostegno del Movimento 5 Stelle, l’avvocato è intervenuto ai microfoni di “Un giorno da pecora”, in onda su Rai Radio 1, e ha parlato così in riferimento all’sms mandato da Emiliano a Pisicchio: “Sono rimasto abbastanza sorpreso, sia per il mezzo sia per il contenuto” . Laforgia era a conoscenza dell’accaduto in quanto difensore di Pisicchio, che si è poi affidato all’avvocato Salvatore D’Aluiso: “Pisicchio è venuto nel mio studio il pomeriggio di quel giorno, qualche ora prima di esser arrestato, dicendo che aveva ricevuto quel messaggio da Emiliano” . Dopo aver precisato di poter parlare della vicenda perché ne hanno “già scritto i giornali” , Laforgia ha tagliato corto sul motivo per cui il governatore Pd avrebbe mandato il messaggio a Pisicchio: “Non dovete chiederlo a me, dovete chiederlo a lui” .

All’indomani dell’arresto di Pisicchio, Emiliano parlò della sua sostituzione come conseguenza di un controllo più accurato su eventuali indagini a carico dell’assessore regionale. Come anticipato, la versione dell’ex presidente di Arti ha spinto la Procura di Bari a fare chiarezza sulla potenziale fuga di notizie. Secondo quanto ipotizzato, Emiliano sapeva che Pisicchio rischiava le manette grazie a “fonti romane” non meglio precisate. Gli accertamenti sono in corso e sono attese novità a stretto giro: il presidente pugliese potrebbe essere indagato per rivelazione di segreto d’ufficio, l’ennesimo potenziale colpo alla sua amministrazione.

Il terremoto politico-giudiziario in Puglia è solo agli inizi.