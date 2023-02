La prostesta degli anarchici in strada, le fiamme nelle carceri: si alza la tensione

Nel corso del weekend, il Cpr di via Brunelleschi a Torino è stato messo letteralmente a fuoco e fiamme dai suoi ospiti. Tutto questo mentre all'esterno, nelle piazze di tutta Italia, antagonisti e anarchici inneggiavano allo svuotamento di tutte le carceri e dei centri di permanenza per il rimpatrio. Sabato e domenica gli animi si sono scaldati e all'interno della struttura sono stati appiccati diversi incendi dagli stessi ospiti.

La versione che trapela in queste ore è che i disordini siano frutto di servizi mandati in onda in tv sulla condizione di questi centri, in cui vengono trattenuti i migranti irregolari sul territorio in attesa che vengano rimandati nel loro Paese di origine. Ma ci sono elementi che non collimano del tutto, perché se è vero che anche sabato sono stati trasmessi in tv servizi che avevano come elemento centrale i centri per il rimpatrio, è anche vero che gli stessi servizi sono andati in onda anche nel corso della settimana. Eppure, i disordini si sono verificati nei giorni in cui era maggiore l'allerta anarchica e in cui per le strade di tutte le città sono stati scanditi cori contro queste strutture.

Ma c'è di più, perché non appena è iniziata la rivolta di ieri, nei soliti gruppi di gestione anarchica che si trovano sul web è iniziato un tam tam per richiamare le persone all'esterno del Cpr e sostenere "la lotta". " In questo momento, al Cpr di corso Brunelleschi (Torino) p in corso una rivolta. I reclusi stanno dando fuoco a intere parti della struttura, chi può ci raggiunga ", si legge nel messaggio. E ancora: " Diversi reparti di celere sono schierati sulla via, altri sono dentro il Cpr insieme ai vigili del fuoco, ma il fumo continua a essere visibile e alto ".