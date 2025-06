Roadshow di successo in Canada per Regione Lombardia: "Sviluppo di flussi turistici e culturali di qualità"

Ascolta ora 00:00 00:00

Proficuo roadshow in Canada per Regione Lombardia, protagonista di una serie di incontri istituzionali tra Montreal e Toronto con l'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Barbara Mazzali. L'obiettivo del viaggio era la consolidazione della collaborazione avviata con la Camera di Commercio Italiana in Canada. " Abbiamo incontrato giornalisti, tour operator, agenzie di viaggio e stakeholder di alto profilo per presentare un’offerta turistica che non è solo destinazione, ma esperienza ", ha spiegato l'assessore al quotidiano Libero.

Secondo Mazzali, l'identità del "brand" Lombardia risiede proprio in una caratteristica di " eleganza sobria ma riconoscibile ". La regione, nella sua interezza, è un susseguirsi di luoghi iconici e riconoscibili, di paesaggi e di cultura, arte e storia che contribuiscono all'enorme patrimonio della Lombardia. Dal confine settentrionale con la Svizzera a quello meridionale con l'Emilia Romagna, da quello occidentale con il Piemonte a quello orientale con il Trentino-Alto Adige e il Veneto, la Lombardia cambia volto e carattere chilometro dopo chilometro. " Il tutto valorizzato da incontri e focus su quegli asset che rendono la Lombardia unica al mondo: l’enogastronomia, la moda, il patrimonio storico artistico, i borghi e i laghi, i cammini e le grandi vette, fino agli appuntamenti internazionali come le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 ", ha aggiunto l'assessore.

Mark Galardo, Executive Vice President di Air Canada, ha fornito anche qualche dato in merito al flusso di passeggeri dal Canada alla Lombardia, che dal 2014 ha contato circa 700mila turisti che hanno scelto la Regione per una vacanza o un viaggio studio: " Oggi colleghiamo due città di livello mondiale e accogliamo con entusiasmo l’assessore Mazzali, riconoscendo il valore inestimabile che questa Regione offre ai viaggiatori ". Il collegamento aereo tra Milano e Montreal, viene spiegato dall'assessore, è " una possibilità concreta per lo sviluppo di flussi turistici e culturali di qualità, con viaggiatori interessati al nostro saper vivere, al nostro saper fare, alla nostra bellezza diffusa ".

Scegliere quali flussi turistici attrarre significa anche scegliere il futuro che vogliamo per la nostra Regione. E noi vogliamo un futuro fatto di eccellenza, rispetto e qualità

Nel suo viaggio, Mazzali ha avuto l'occasione di incontrare i ministri del Turismo di Montreal e Toronto, condividendo con loro l'importanza del turismo sostenibile: "".