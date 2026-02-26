Rogoredo, Sala attacca. "Omertà tra gli agenti"

«La giustizia farà il suo corso» ed «è una cosa molto grave, ma non faccio di tutte le erbe un fascio» ha puntualizzato ieri il sindaco sul caso dell'agente Carmelo Cinturrino, arrestato dopo l'uccisione del pusher Abderrahim Mansouri a Rogoredo. Ma sottolinea che in questa storia «c'è stata molta omertà tra i suoi colleghi». Ora dagli interrogatori sta emergendo un quadro inquietante, alcuni colleghi hanno svelato minacce e aggressioni da parte del poliziotto a pusher e tossici, anche con un martello, finalizzate alla consegna di droga e pizzo. «Capisco che è difficile - premette Beppe Sala - ma quando si vedono comportamenti impropri a tutti i livelli bisogna avere il coraggio di denunciare, questo vale sempre, ho detto le stesse cose in casi di femminicidio». Sulla richiesta di costituirsi parte civile avanzata dal consigliere Pd Michele Albiani risponde solo che «non abbiamo ancora riflettuto». Anche se sarebbero sottili gli appigli legali che consentirebbe al Comune di procedere come parte lesa. Sala attacca invece i «politici di centrodestra che strumentalizzano, provo un po' di pena, è riprovevole, il tema della sicurezza è di tutti». Aggiunge che «qui parliamo del fenomeno tossicodipendenza, gravissimo nel mondo e in Italia e a Milano è simbolicamente rappresentato dal boschetto di Rogoredo». Ne ha discusso ieri mattina anche il Comitato per l'Ordine e la sicurezza presieduto dal prefetto Claudio Sgaraglia, Sala ha partecipato e ribadisce che «il problema va affrontato sotto tanti punto di vista, sicurezza, prevenzione, anche sotto l'aspetto sanitario. I rappresentanti di Ats hanno spiegato che non sono aumentati numericamente i tossici ma sono tutti in condizioni molto più gravi di una volta, bisogna lavorare anche da quel punto di vista». Misure concrete? «Bisogna trovare formule per proteggere quell'area, ma come sempre il rischio è di avere solo uno spostamento degli spacciatori e dei tossici, bisogna andare un po' alla fonte». Il deputato di Fratelli d'Italia ed ex vicesindaco di Milano Riccardo De Corato gli ricorda cosa non ha funzionato: «Prova pena per i politici di centrodestra che strumentalizzano? Dal 2016 Milano scala tutte le classifiche sulle città più insicure e a Rogoredo Sala e il Centrosinistra hanno saputo organizzare solamente eventi e manifestazioni a suon di musica e poesia».

Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ieri ha voluto incontrare i dirigenti della Questura di Milano «per rinnovare ancora una volta l'apprezzamento e la gratitudine per il lavoro che svolgono anche in contesti difficili. Rappresentano un patrimonio prezioso della Repubblica che non può essere oscurato da comportamenti individuali, per quanto gravi e inaccettabili».

L'episodio accaduto a Rogoredo «per quanto gravissimo, non può intaccare una lunga storia di dedizione, disciplina e servizio che caratterizza le nostre forze di polizia». E sottolinea che da parte della stessa polizia «c'è stato un impegno rigoroso per capire il prima possibile cosa fosse accaduto». La questura ieri ha già avviato il processo disciplinare per destituire Cinturrino.