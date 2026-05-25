Roma, consiglieri FI XV Municipio incontrano i cittadini sul Biodigestore La Storta/Olgiata

Oggi, alle ore 18.30, presso le Scuderie Olgiata, in RT Tagliamonte Stable, Largo Olgiata 15 – Isola 30, i consiglieri di Forza Italia del XV Municipio, Stefano Peschiaroli e Giuseppe Mocci, incontreranno i cittadini per affrontare le criticità legate al progetto del biodigestore previsto nell’area La Storta/Olgiata. Un incontro propedeutico al Consiglio Straordinario del Municipio XV che si terrà domani, martedì 26 maggio, proprio su questo tema nell’Aula del Parlamentino di Roma Nord.

L’iniziativa nasce dalla volontà di informare la cittadinanza, ascoltare le preoccupazioni del territorio e promuovere un confronto diretto su un’opera che potrebbe avere ricadute rilevanti su ambiente, viabilità, qualità della vita, sicurezza stradale e sviluppo urbanistico dell’area nord della Capitale.

Una delle principali criticità riguarda la viabilità, già oggi fortemente congestionata. L’eventuale incremento del traffico pesante, legato al trasporto dei materiali da trattare, rischierebbe di aggravare ulteriormente la situazione su strade non progettate per sostenere un flusso industriale di mezzi. Questo scenario potrebbe comportare maggiori rischi per la sicurezza stradale, un’usura accelerata del manto viario e la necessità di frequenti interventi di manutenzione straordinaria.



Destano inoltre preoccupazione il possibile impatto paesaggistico, i timori per la qualità dell’aria e il rischio di odori persistenti in caso di malfunzionamenti dell’impianto, con conseguenze dirette sulla quotidianità dei residenti. Particolare attenzione viene posta anche ai potenziali rischi sanitari in caso di anomalie, tra cui l’aumento di insetti e roditori nelle aree limitrofe.

Il tema assume ulteriore rilevanza per la vicinanza di importanti aree residenziali e zone urbanizzate, come Olgiata e Pian Saccoccia. A ciò si aggiunge il possibile incremento di polveri e particolato generati dal transito dei camion destinati al trasporto del materiale da lavorare.

“Vogliamo confrontarci direttamente con i cittadini, raccogliere osservazioni e criticità, e portare avanti una battaglia di trasparenza e tutela del territorio. Su un progetto di tale impatto è indispensabile che la popolazione sia informata e ascoltata”, dichiarano i consiglieri Stefano Peschiaroli e Giuseppe Mocci.