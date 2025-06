Romeo: "Dal coordinatore Fi provocazioni continue"

«Prendiamo atto con sorpresa e rammarico di queste continue e recenti punzecchiature del coordinatore regionale di Forza Italia, Alessandro Sorte». Il segretario lombardo della Lega Massimiliano Romeo (nella foto) non lascia passare sotto silenzio le stilettate di Sorte, replicate dall'ex governatore azzurro Roberto Formigni, ieri alla kermesse del partito in zona Fiera. «La Lombardia corre, ma quando alla guida della Regione c'eravamo noi correva di più» la battuta di Sorte, che senza citare mai il presidente leghista Attilio Fontana che è al secondo mandato domanda alla platea: «Quanti di noi hanno trovato in strada amici che dicevano eh ma quando c'era Formigoni la Lombardia correva e correva?». L'ex governatore è in sala e conferma: «Mi sembra evidente, tutti i cittadini lo dicono. C'è un impianto straordinario e incredibile che mi emoziona e inorgoglisce».

Romeo provoca il coordinatore di Fi: «Sarà forse ansia da competizione? Chi può dirlo. Una cosa però noi della Lega la sappiamo.

Per noi l'importante è mantenere un atteggiamento costruttivo e propositivo, di aiuto alla coalizione e alla gestione del territorio, non ci interessa rispondere a provocazioni che lasciano il tempo che trovano. Andiamo avanti a lavorare a testa bassa per i cittadini, senza creare ulteriori polemiche che non fanno bene a nessuno».