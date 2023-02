La Russa: "Il busto del Duce? Regalo di mio padre. Non lo butterò mai"

"Mi sento spesso inadeguato al ruolo di presidente del Senato, è poco se mi considero, ma è molto se mi confronto ". Ignazio La Russa, presidente del Senato, durante il convegno tenutosi oggi in ricordo di Pinuccio Tatarella, rivendica con orgoglio le sue origini politiche.

"Sono sempre dipinto come quello che ha i busti del duce. Ce li ho, me li ha lasciati mio padre" , afferma aggiungendo che avrebbe conservato anche quelli di Mao Zedong. "Davvero siamo come ci dipingono?", si chiede La Russa arrivando alla conclusione che: "Se Tatarella mi teneva da conto vuol dire che gli altri sbagliano" . Il presidente del Senato, parlando di Pinuccio Tatarella, rivela di interrogarsi sempre "su cosa farebbe lui" quando deve risolvere un problema politico e si focalizza notevole capacità dell'esponente aennino di "pensare oggi a quello che doveva succedere dopo" , riferendosi chiaramente alla fase che stiamo vivendo. "Una fase della destra al governo, nell'ambito del centrodestra, con una pacificazione nazionale a cui ha sempre aspirato nella sua capacità di guardare il futuro", ha detto La Russa. Entrando nel dibattito sulle riforme, sempre in bilico tra presidenzialismo e premierato, La Russa precisa che l'importante è "porre rimedio alla instabilità dei governi" che dovrebbero avere "una durata più lunga possibile, possibilmente pari a una legislatura".