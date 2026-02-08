Sabotaggi alle ferrovie, il Mit: “Chiederemo danni ai responsabili”

I sabotaggi alle linee ferroviarie avvenuti nella giornata di ieri finiscono ora anche sul piano delle responsabilità economiche. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha infatti annunciato che, una volta individuati i responsabili, chiederà il risarcimento dei danni milionari causati dai gravi disservizi alla rete ferroviaria nazionale.

In una nota diffusa dopo i disagi registrati su numerose tratte, il Mit sottolinea che l’episodio — per il quale è stata aperta un’inchiesta con l’ipotesi di terrorismo — ha provocato ritardi e cancellazioni, colpendo migliaia di passeggeri e mettendo in difficoltà un nodo strategico del sistema ferroviario italiano.

“Una volta individuati i responsabili — si legge nella nota — il Ministero presenterà richiesta di risarcimento dei danni milionari perpetrati. È pronta un’azione decisa per mettere fine a simili azioni di inammissibile gravità che creano solamente disagi a milioni di italiani”.

Secondo quanto ricostruito, il sabotaggio ha colpito l'area di Bologna Centrale, uno degli snodi ferroviari più importanti del Paese, ha avuto effetti a catena sulla circolazione dei treni, confermando la portata dell’azione e l’impatto diretto sulla mobilità nazionale.

Il Mit ribadisce, dunque, la linea della tolleranza

nei confronti di atti che colpiscono infrastrutture strategiche, annunciando una risposta non solo sul piano investigativo ma anche su quello