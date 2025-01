Sala delle Asse, via al bando da un milione

Ascolta ora 00:00 00:00

Entra nel vivo la fase finale del restauro della Sala delle Asse progettata per il Castello Sforzesco di Milano da Leonardo da Vinci. Il Comune ha pubblicato il bando per i lavori di restauro degli affreschi con una base d'asta di 942.491,28 euro. Le offerte dovranno arrivare entro le 13 del 20 gennaio, con apertura il giorno successivo, prima della verifica dell'idoneità dei partecipanti. Questo perché l'obiettivo - realistico ma impegnativo - è di terminare i lavori e riuscire a riaprire la sala in tempo per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina in programma nel febbraio 2026. La scelta avverrà in base all'offerta economica più vantaggiosa. Sarà l'ultima fase di un lungo percorso di studio, lavoro (e scoperta) iniziato nel 2006. La sala si trova nella torre angolare a Nord Est, la cosiddetta Falconeria. Leonardo da Vinci lavorò nella sala, dove avevano già operato altri artisti, dal 1497 al 1499 su richiesta di Ludovico il Moro. Poi le alterne vicende di Ludovico e Leonardo non permisero di terminare il progetto.

É nel 2006 che sono iniziate le analisi esplorative, poi nel 2013 l'inizio del restauro con la messa in sicurezza del monocromo di Leonardo e il lavoro esplorativo sulle pareti che ha permesso di scoprire disegni preparatori del progetto decorativo. Nel 2015 durante Expo la sala è stata aperta per permettere di ammirare, anche grazie a elementi multimediali, il «Leonardo ritrovato».