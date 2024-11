Dalla Salis alla Gruber: idee per le statuine del presepe

Ascolta ora 00:00 00:00

Grandi novità nel presepe di San Gregorio Armeno, entrano in scena gli ultimi protagonisti, Sinner e Trump trovano posto tra angeli e pastori, sono le statuine più ricercate, simboli contemporanei di notorietà e gloria ma con loro c’è per fortuna un personaggio vero che non ha provocato divisioni, fazioni e tifoserie: Sammy Basso è la sua storia forte di una malattia genetica rarissima, la progeria, che porta all’invecchiamento precoce.

Sammy non c’è più ma la sua immagine in gesso è la più richiesta da chi sta preparando il presepe natalizio per rendere omaggio e memoria a chi ha sofferto per vivere e ha vissuto soffrendo. Ma a San Gregorio Armeno così come nei cento vicoli del sud dove si allestisce la natività non mancano le idee e le provocazioni di rappresentare figure della cronaca, non soltanto nostrana. Posso tentare anche io di inserirmi in gara, ovviamente trattasi di gioco, di un divertimento goliardico. Ad esempio perché non riservare tutto il presepe ad una statuina sola, in esclusiva? Elementare: Ilaria Salis, ideale figura per l’occupazione della stalla, della greppia, della dimora intera. Proseguo: Matteo Salvini a bordo di una imbarcazione, gozzo o simile, contrappasso per chi è finito in tribunale per vicende affini.

Quindi uno zampognaro,per come sa gonfiare l’otre, a contorno, un paio di pastorelle,, ovviamente Maria è la Meloni, nella parte di Giuseppe non c’è il Conte succitato ma il falegname Tajani Antonio utile per il bricolage, alla voce “mangiatoia” libero ingresso, angeli vari disposti a destra e sinistra, va da sé che sul presepe brilli una stella, anzi unacon l’ insegna: Fiat voluntas. Buon natale.