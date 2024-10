Salis: "Occupare? Sola politica della casa"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Le occupazioni abitative rappresentano l’unica vera politica per il diritto all’abitare che esista in questo paese». Ne è sempre più convinta Ilaria Salis, eurodeputata eletta nelle liste di Avs, che ieri con un lungo post a cui ha dato anche un titolo («Giambellino, la criminalizzazione della lotta per la casa») si è lanciata nel suo ultimo elogio alla (secondo lei) «buona pratica» delle occupazioni. Tutta da leggere.

«Alle volte capita - scrive che persone in difficoltà economica decidano, piuttosto che dormire in macchina, se ne hanno una, di entrare in uno di quelle migliaia di appartamenti disabitati da anni, risistemandoli in autonomia con i mezzi a loro disposizione. Gli occupanti eliminano muffa e sporcizia, imbiancano le pareti e cambiano i sanitari, questi ultimi spesso distrutti da Aler stessa per scoraggiare le occupazioni e impedire le assegnazioni allo scopo di fare delle case vuote oggetto di speculazione edilizia».

E invece (prosegue) «alle volte capita anche che magistratura e polizia decidano che non si tratta di una comunità solidale, bensì di una pericolosa associazione a delinquere. Che organizzarsi collettivamente per migliorare la propria condizione e aiutare il prossimo senza alcun tornaconto economico è un crimine da punire severamente».