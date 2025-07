Sallusti asfalta Conte: "Hai fatto più danni della guerra in Ucraina"

Il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, è stato ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica e ha avuto modo di confrontarsi con Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, sui principali temi di politica, che riguardano principalmente il riarmo e le politiche economiche. Il confronto è stato inevitabilmente accesso e il direttore ha portato ai telespettatori del programma di Rete 4 un'intuizione sui conti pubblici italiani che restituisce bene l'idea dell'impatto del Superbonus voluto dal governo di Giuseppe Conte, che gli italiani continuano, e continueranno, a pagare.

" È uscito un dato che fa una una certa impressione ", ha detto Sallusti parlando con Giuseppe Conte riportando l'esito di uno studio secondo il quale " i danni diretti provocati dalla guerra in Ucraina per l'Ucraina, quelli diretti perché quelli indiretti sono infinitamente maggiori, ammontano a 134 miliardi di euro. Che è una cifra inferiore al danno che ha fatto il suo Superbonus. Cioè, lei ha fatto più danno all'Italia che la Russia all'Ucraina dal punto di vista economico. L'ha certificato la Corte dei conti ". Solo pochi giorni fa, il presidente delle Sezioni Riunite Enrico Flaccadoro ha sottolineato che " tra le cause dell'aumento del rapporto debito/Pil, salito al 135,3% ci sono i risvolti per cassa del Superbonus ". Parole chiare che mettono la parola fine alla narrazione portata avanti dal Movimento 5 stelle nel tentativo di continuare a difendere quella misura. Nel corso della conversazione, per altro, Conte ha anche negato che esiste un buco di bilancio e che la " Meloni si è rivenduta più volte per propaganda " ma a quel punto è intervenuto Porro, che ha smascherato il gioco di parole dell'ex presidente del Consiglio, sottolineando che in Italia non possono esserci "buchi", perché devono essere coperti, ma aggiungendo che " quella manovra (Superbonus) ha creato un deficit e un debito che non abbiamo mai visto negli ultimi anni ".

Ma Sallusti ha inchiodato Conte anche su un'altra narrazione che non trova riscontro nella realtà e che riguarda il piano di riarmo, necessario per garantire la difesa italiana, ed europea, sotto l'ombrello della Nato. " A lei chi l'ha detto che andremo a togliere soldi al welfare? ", ha chiesto il direttore al presidente del M5s, che sta continuando nella sua battaglia contro il riarmo in nome di un sopraggiunto pacifismo mai riscontrato durante la sua gestione. " E come farà 445mila (miliardi, ndr)...

Ma chi glielo ha detto? Andrebbero tolti dal welfare se fosse vero che noi dobbiamo tirar fuori nei prossimi 10 anni 430 miliardi, avrebbe ragione lei. Siccome non è così e servono 3/4 miliardi all'anno

Me lo dica lei", ha provato a ribattere Conte, venendo immediatamente stoppato da Sallusti: "".