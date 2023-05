"La salute del Cavaliere è confortante". Familiari cauti sul ritorno in pubblico

«Il quadro clinico generale del presidente Silvio Berlusconi è stabile e confortante, consentendo la prosecuzione, in degenza ordinaria, delle terapie mirate al controllo della malattia ematologica». Il settimo bollettino diramato dai medici del San Raffaele conferma l’ottimismo degli ultimi giorni circa la ripresa dell’illustre paziente.

Berlusconi è entrato al San Raffaele il 5 aprile scorso in terapia intensiva per una «polmonite in un quadro di leucemia mielomonocitica cronica». Domenica 16 aprile è stato poi trasferito in degenza ordinaria.

Il nuovo bollettino è stato accolto con soddisfazione dai parlamentari di Forza Italia. C'è ancora chi scommette che possa essere dimesso presto. «Il presidente Berlusconi scalpita per uscire dall’ospedale - conferma la capogruppo al Senato Licia Ronzulli - e sta chiamando tutti noi per avere dettagli sulla manifestazione di Milano ma la salute viene prima di tutto. Noi, ovviamente, ci auguriamo che possa intervenire, in qualsiasi forma, nel corso della due giorni: saremo lì in tanti per far sentire al presidente il nostro affetto e andare avanti con il lavoro, come Berlusconi ci insegna e ci chiede».

Di fronte alla insistenza del leader azzurro di uscire quanto prima, avrebbero opposto maggiore prudenza sia i medici, Zangrillo in testa, che i familiari, tutti convinti della necessità di prolungare il ricovero qualche giorno di più pur di evitare rischiose ricadute.

Tutti ora sperano che il ritorno a Villa San Martino possa arrivare in tempo per effettuare un collegamento telefonico con l’assise di Milano prima della sua chiusura. Per la quale Berlusconi sta preparando, come confermano i suoi collaboratori, un breve discorso per sabato, per puntualizzare la linea di Forza Italia e la sua posizione all’interno della coalizione di centrodestra che sostiene il governo Meloni. Ci sarà, dicono da Arcore, anche un forte riferimento ai valori europeisti proprio del Partito popolare europeo (il presidente Manfred Weber e la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, sono tra gli ospiti della convention che si apre domani agli East End Studios di Milano).

Un richiamo importante, visto che l’azione politica dei prossimi mesi avrà stella polare l’appuntamento delle elezioni europee. È tutto il mondo politico, però, che aspetta il ritorno in campo di Berlusconi. Lo stesso Matteo Renzi se lo augura nel suo primo editoriale sul «nuovo» Riformista. E a Berlusconi rivolge un affettuoso saluto anche Matteo Salvini. «Silvio Berlusconi ha fatto e può fare ancora molto - spiega il leader leghista dai microfoni di Rtl 102,5 Spero che possa ritrovare la sua casa e i suoi affetti, non vedo loro di stringergli la mano. Lo ritengo un amico prima ancora che un alleato».

Ieri sono tornati a trovarlo le figlie Marina ed Eleonora. Prima di loro al San Raffaele è passato, come ormai prassi quotidiana, anche l’amico di sempre Fedele Confalonieri.