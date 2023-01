"Da voi solo giochini per dividere la maggioranza". Donzelli zittisce Parenzo

Botta e risposta al vetriolo tra David Parenzo e Giovanni Donzelli, col conduttore di "In Onda" che tenta di stuzzicare il suo ospite facendo un'allusione sulle divisioni interne alla maggioranza: una provocazione rispedita al mittente col sorriso sulle labbra dal deputato di Fratelli d'Italia.

Le scintille

"Non vi sentite un po' soli?" , domanda polemicamente Parenzo. "Cioè, alla fine, salvate Giorgia Meloni, che è da sola coi due alleati che ogni giorno cercano di..." , aggiunge il conduttore. "Non provateci..." , replica il parlamentare, "capisco l'innamoramento per Fratelli d'Italia, non mi stupisce da parte vostra..." . "No, anzi..." risponde un sorridente Parenzo. "Il giochino è quello di provare a dividere la coalizione, ma non ci riuscirete" , controbatte Donzelli. "Sì, ma capisco che siete costretti a fare così, perché mancando un'opposizione le uniche speranze sono queste" , prosegue il deputato, senza smettere di sorridere.

"Sono arrivati risultati importanti, invece, in questi primi cento giorni di governo" , spiega l'ospite ai conduttori di "In Onda". "Prima di arrivare alla giornata di oggi, comunque, con un accordo importante concluso in Libia da 8 miliardi sull'indipendenza energetica, sulla collaborazione tra le due nazioni per la sicurezza, ci sono anche tutti gli accordi fatti prima" , prosegue Donzelli.

Carcere ostativo

"Il primo atto è stato la conferma dell'ergastolo ostativo, quindi, in poche parole, la possibilità di tenere in regime di carcere duro boss mafiosi" , aggiunge, "abbiamo visto adesso, con la cattura di Matteo Messina Denaro, quanto possa diventare importante" .

"Scusi, l'ergastolo ostativo è stato contestato dalla Corte Costituzionale e andrebbe rivisto" , ribatte Concita De Gregorio. "No, esattamente è successo questo, mi permetta" , prosegue il parlamentare. "Dopo che è stato contestato dalla Corte Costituzionale, se non fosse intervenuto il governo Meloni sarebbe saltato, quindi i boss sarebbero tornati in libertà" . L'esecutivo di centrodestra ha quindi dovuto rimettere mano a una legge non ben definita dal precedente governo e di superare le perplessità della Corte Costituzionale, impedendo che i boss mafiosi tornassero in libertà, puntualizza l'ospite: "Ha rimediato agli errori che erano stati fatti dai governi precedenti" . Concita De Gregorio tenta nuovamente di parlare di incostituzionalità, ma le sue accuse vengono ribattute da Donzelli. "È stata firmata dal presidente della Repubblica, che ha riconosciuto la sua costituzionalità, e nessuno ha fatto ricorso. Abbiamo seguito i suggerimenti della Corte Costituzionale".