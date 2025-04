Salvini: "Col nostro governo +70% in Borsa, le perdite saranno riassorbite nei prossimi mesi"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il ministro Matteo Salvini, vice premier, parlando coi giornalisti a margine della presentazione dell’innovation hub di Generali si sofferma sulla grave crisi dei mercati finanziari e snocciola un dato interessante. "Con il nostro governo la Borsa ha fatto registrare il segno più per il 70%. Le perdite di questi giorni saranno riassorbite".

"Sono ottimista e fiducioso - ribadisce il ministro - abbiamo aziende eccellenti, e una qualità dei prodotti che non temono sovrattasse, ma solo l’eccesso di regolamentazione che non ci permette di competere con altri. Alla fine -prosegue - avremo due blocchi contrapposti, che non saranno Europa e Usa, ma il mondo libero e occidentale che rispetta i diritti e coloro che invece fanno una concorrenza evidentemente sleale".

La Lega ha già fatto sapere che "proporrà in tutti gli organismi politici in cui è presente, dai Consigli comunali al Parlamento europeo", l'impegno a sostenere "ogni iniziativa del governo e degli enti locali perché intervengano con urgenza presso le istituzioni dell'Ue per avviare una negoziazione volta a ridefinire gli obblighi e le limitazioni imposti dal Green Deal", che costituiscono "un vero e proprio dazio implicito alle nostre imprese". Salvini spiega che per "promuovere, in seno al Consiglio dell'Unione Europea e in altre sedi competenti, una revisione del Patto di Stabilità e Crescita, al fine di introdurre maggiore flessibilità nei parametri di bilancio, consentendo investimenti pubblici strategici, sgravi fiscali e politiche di crescita economica che consentirebbero anche di aumentare gli acquisti dagli Stati Uniti rafforzando la nostra posizione negoziale nei loro confronti per ridiscutere le politiche commerciali come dazi e tariffe, considerando l'obiettivo prioritario di orientare le politiche di bilancio alla rapida riduzione degli squilibri macroeconomici interni ed esterni all'Unione Economica e Monetaria".

"Mi permetto di non commentare su dinamiche interne che peraltro tra pochi giorni vedranno evoluzioni assembleari e associative, quindi osservo e non tifo. Sicuramente da vice presidente del Consiglio e segretario della Lega" penso che "tenere in Italia il risparmio italiano e investire in Italia i risparmi degli italiani sarà fondamentale, è fondamentale e sarà fondamentale", ha detto Salvini rispondendo a una domanda dei cronisti sull’accordo tra Generali con Natixis nell’ambito del risparmio gestito e sui timori che i risparmi degli italiani possano trasferirsi all’estero. "Con questo - ha precisato - non entro nelle dinamiche delle varie cordate che si affrontano e si affronteranno. La mia preoccupazione è che siano sempre di più i risparmi degli italiani investiti in Italia, non sempre in passato è stato così".

Capito Viminale.

Salvini smorza le polemiche dei giorni scorsi. "Conparlo tutti i giorni e lavoro benissimo". Archiviata, dunque, la rivendicazione del ministero da parte del leader della Lega? Staremo a vedere.