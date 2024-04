Salvini indica la strada: "Il governo andrà avanti fino al 2027"

Avanti insieme fino al 2027 per il bene dell'Italia, poche parole e tanti fatti: Matteo Salvini ha le idee chiare sul futuro del governo. Il vicepremier e segretario federale della Lega è intervenuto in videocollegamento alla conferenza programmatica di Fratelli d'Italia a Pescara e ha ribadito la grande unità all'interno dell'esecutivo, con buona pace dei soliti soloni che sperano nella crisi un giorno sì e un giorno no. Il ministro dei Trasporti ha ringraziato Giorgia Meloni "per aver messo in piedi una squadra che in questo anno e mezzo ha dato dimostrazione di efficacia, lealtà, coerenza" , ponendo l'accento sul grande apprezzamento degli italiani nei suoi confronti: "Siamo una squadra composta da soggetti che hanno un obiettivo comune, e le prossime elezioni si terranno nel 2027, non un minuto prima perché questa squadra andrà vanti finto all'ultimo dei giorni" .

Il governo non mollerà mai, ha proseguito Salvini, che s'è detto convinto di restare al governo non solo cinque anni, ma dieci: "Viva l'Italia e questo centrodestra che nessuno metterà mai in discussione" , il messaggio di grande convergenza del leader del Carroccio. Entrando nel dettaglio dell'azione del governo, ha acceso i riflettori su due grandi riforme portate avanti in maniera compatta alla faccia dei gufi, ossia il premierato e l'autonomia. Due provvedimenti mirati a costruitre un governo centrale più forte con territori che possono competere nel nome del merito e del futuro: "Due riforme assolutamente positive per un'Italia più seria, moderna, concreta e più forte" .

Salvini si è anche soffermato sulle imminenti elezioni europee e ha sottolineato che, nonostante le idee e le famiglie diverse, il comune demoniatore di tutti è un'Italia più forte in Europa. "Io sono orgoglioso di questi 18 mesi al governo" , ha ammesso il vicepremier: "Al di là delle percentuali, da segretario della Lega sono orgoglioso di questo centrodestra perché stiamo facendo di più per l'Italia adesso di quanto come Lega non riuscivamo a fare al 30% con il M5s" .

Parole importanti e di grande unitarietà, ma soprattutto un brutto colpo per chi quotidianamente si inventa liti e dispetti all'interno del governo.