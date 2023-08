Con le famiglie a cena in trattoria: Meloni e Salvini insieme in Toscana

Lo sport più amato dalle opposizioni da quando il centrodestra ha vinto le elezioni, ma anche prima, è stato cercare di dividere la maggioranza. I tentativi non si contano da settembre a oggi, nonostante dai partiti che compongono la coalizione siano sempre arrivate rassicurazioni in merito, non solo a parole ma anche con i fatti. Invece di tentare di fare un'opposizione costruttiva, avanzando proposte concrete e criticando in modo sconclusionato il lavoro del governo, tutti i partiti che siedono sui banchi dell'opposizione sembrano aver come unico obiettivo quello della caduta dell'esecutivo per mezzo di stratagemmi banali che non hanno nulla a che vedere con il saper fare politica di Pd e amici vari. L'ultimo schiaffo a queste opposizioni inconcludenti, impalpabili e raffazzonate è arrivato da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, insieme a cena in Toscana con le rispettive famiglie.

Il premier e uno dei vice, infatti, hanno trascorso una serata al ristorante "La Cantinetta di Bolgheri Osteria" nell'omonima frazione del comune di Castagneto Carducci, in provincia di Livorno. Le foto della serata sono state pubblicate dal locale della località toscana e nelle immagini di distinguono chiaramente Meloni con il compagno, Andrea Giambruno, e Salvini con la compagna, Francesca Verdini. Nei profili social dei due esponenti del governo non si trovano immagini di questa serata, segno che né il premier né il ministro hanno organizzato la cena allo scopo di una dimostrazione di facciata. Se non ci fossero state le immagini del ristorante, probabilmente non si sarebbe nemmeno venuto a sapere di questo incontro vacanziero, quindi la cena è stato più un momento conviviale che di lavoro, senza un doppio fine.