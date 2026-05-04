Salvini sconfessa i candidati musulmani: "Non rappresentano la Lega"

I due rappresentanti della comunità islamica candidati con la Lega alle elezioni comunali di Vigevano (il portavoce della locale comunità islamica Hussein Ibrahim e di Hagar Haggag, studentessa di scienze politiche) "non rappresentano la Lega". Lo ha detto il leader del partito Matteo Salvini, a margine di un sopralluogo ai cantieri di riqualificazione degli edifici Aler di piazzale Selinunte.

"Il problema non è l'etnia o la religione, abbiamo candidato e abbiamo rappresentanti nei Comuni di tante etnie diverse, di tante nazionalità e di tante religioni - ha aggiunto Salvini -.

Non puoi fare un volantino in arabo inneggiando ad Allah o fare un volantino col velo, quella è un'altra storia". Il segretario della Lega ha poi risposto alla domanda se la Lega a Vigevano sia commissariata dopo questa scelta. "No, quelli non rappresentano la Lega e chi li ha candidati ha sbagliato".