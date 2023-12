Venerdì c'è l'ennesimo sciopero. Salvini in tackle: "Mi opporrò"

Si profila un nuovo scontro tra il governo e i sindacati. Al centro della contesa lo sciopero dei trasporti di 24 ore proclamato per venerdì 15 dicembre. Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha intenzione di confermare la linea dello scorso 27 novembre e di opporsi allo sciopero: "Oggi pomeriggio sono al ministero per incontrare alcuni sindacati che hanno convocato l'ennesimo sciopero generale del trasporto pubblico locale per venerdì 15 dicembre. Mi permetterò di dire che il diritto allo sciopero è sacrosanto ma non lo fai di 24 ore nel penultimo venerdì prima di Natale perché c'è il diritto allo sciopero ma c'è anche il diritto al lavoro per 20 milioni di italiani'' , le sue parole all'assemblea di Confagricoltura.

Come confermato dallo stesso Salvini, il vertice con i sindacati di base sulla mobilitazione del trasporto pubblico locale è in programma per oggi alle ore 17.00. Secondo le sigle convocate - Cub Trasporti, Cobas, Adl Cobas, Sgb, Al Cobas e Usb - la convocazione rappresenta il preludio alla precettazione con cui il vicepremier ridurrà a quattro ore l'astensione dal lavoro "degli Autoferrotranvieri in lotta per salari, miglioramento delle condizioni di lavoro, sicurezza per addetti e utenza, investimenti pubblici per il settore" . I sindacati non hanno utilizzato mezzi termini per attaccare il leghista: "È ormai evidente il Ministro Salvini non è intenzionato ad affrontare le questioni poste dai lavoratori ma ad aggredire e limitare l'esercizio del diritto di sciopero: un atto gravissimo contro il diritto dei diritti" .