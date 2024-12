Alcol e droga, Salvini ribatte a Vasco: "Si confronti coi parenti delle vittime"

Ascolta ora 00:00 00:00

Prosegue la querelle a distanza tra Vasco Rossi e il ministro Salvini. Ieri il cantante ha attaccato il ministro dei Trasporti e vicepremier per le nuove regole del codice della strada: "Salvini ha fatto in modo per il vostro bene che se avete fumato una canna anche una settimana prima e venite fermati, potete essere arrestati immediatamente e vi viene ritirata la patente per tre anni. Questo il ministro Salvini, lo ha deciso per il vostro bene, naturalmente".

Oghgi arriva la replica di Matteo Salvini, a margine del congresso regionale lombardo della Lega, in corso a Milano: "Vorrei che Vasco Rossi non si confrontasse con me, ma con i parenti di qualcuno che è morto coinvolto in un incidente stradale che ha visto come protagonista qualcuno che guidava sotto effetto di stupefacenti. Non c'è da ridere quando si parla di alcool e di droga". E ancora: "Spero di andare a tanti altri concerti di Vasco, lo adoro come cantante, però è un codice della strada che ha come unico obiettivo quello di salvare vite".

Salvini getta acqua sul fuoco evitare che diventi una questione personale, uno scontro tra lui e il rocker di Zocca. E per farlo ricorda di essere un fan del Blasco. Ma al contempo invita a non fare confusione e a mantenere la lucidità su un tema così importante come la sicurezza sulla strada.

Qualche giorno fa al Tg1 il ministro aveva detto: "Non è un codice (della strada, ndr) cattivo, ma tolleranza zero per chi abusa di sostanze e droga, ritiro breve della patente per chi usa il cellulare al volante che è la prima causa di incidenti. Regole più stringenti anche per chi usa il monopattino, quindi casco, targa e assicurazione e sanzioni più severe per chi abbandona animali lungo le strade. L’obiettivo è salvare vite".

Sull'alcol le regole cambiano solo per i recidivi

In merito al nuovo Codice della strada il Ministero dei Trasporti chiarisce "che i limiti dei tassi

alcolemici non cambiano (si rammenta che le sanzioni e provvedimenti come la confisca del veicolo erano già contemplati). L'unica novità riguarda solo ed esclusivamente i recidivi per cui ci sarà la misura dell'alcolock".