Salvini: "Zelensky a Sanremo? Speriamo resti riservato alla musica"

Il palco di Sanremo? Dovrebbe essere riservato alla musica. È l'opinione del ministro delle Infrastrutture e trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini, in merito all'annunciato videomessaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky previsto durante la serata finale del festival della canzone italiana. " Avranno fatto le loro valutazioni, quello che spero è che la guerra finisca il prima possibile e poi che il palcoscenico della città dei fiori rimanga riservato alla musica è qualcosa che penso tutti si aspettano " commenta il vicepremier a margine dell'inaugurazione di Homi alla Fiera di Milano a Rho, rispondendo a una domanda sull'intervento del presidente dell'Ucraina, come riportato dall'agenzia Adnkronos. " Sono amante del festival vecchia maniera - ha sottolineato Salvini -. Non dico chi spero che vinca, sennò lo danneggio e arriverà ultimo sicuramente. Ho le mie preferenze ma in campo canoro, non in altri campi. Adoro la canzone italiana. Zelensky? Non so come canta, ho altre preferenze " ha aggiunto il ministro e vicepremier, con una buona dose di sarcasmo.

Le parole del leader leghista

Salvini ha poi rincarato la dose, sottolineando: " Non giudico. È l'ultima settimana di campagna elettorale, se avrò tempo di guardare Rai Uno sarà per ascoltare canzoni, non per ascoltare altro ". Quanto a un rischio di escalation del conflitto in Ucraina, "speriamo che finisca il prima possibile - ha osservato Salvini - noi siamo allineati con le posizioni occidentali. E speriamo che Sanremo rimanga il festival della canzone italiana e non altro ". Una posizione nemmeno troppo implicitamente critica quella del leader leghista nei confronti della "presenza" del presidente ucraino a Sanremo. Che sicuramente parlerà di tutto tranne che di musica. Le parole del leader leghista non sono passate inosservate e i dem passano all'attacco. " Un ministro della Repubblica che ironizza su Zelensky a Sanremo nelle ore in cui l'Ucraina piange le vittime dei missili russi " accusa Filippo Sensi, ex deputato del Pd ed esponente dem, stigmatizzando su Twitter le parole di Matteo Salvini.