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Sangiuliano, il caso della ferita alla testa: la difesa punta al tentato omicidio per la Boccia

Il processo si aprirà a ottobre. L’imprenditrice è già imputata per stalking, lesioni, diffamazione e interferenze illecite

Gennaro Sangiuliano
Gennaro Sangiuliano
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Prenderà il via il prossimo ottobre il processo che vede imputata Maria Rosaria Boccia e parte offesa l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La vicenda nasce dal caso politico esploso dopo la relazione privata tra i due e le accuse pubbliche rivolte dall’influencer all’allora titolare del dicastero.

Boccia è stata rinviata a giudizio per stalking aggravato, lesioni, diffamazione e interferenze illecite nella vita privata dell’ex direttore del Tg2, oggi corrispondente Rai da Parigi. Ma, come riportato dal Corriere della Sera, all’apertura del dibattimento la difesa di Sangiuliano si prepara a chiedere una riqualificazione dell’accusa in tentato omicidio.

Il punto centrale riguarda la ferita alla testa riportata dall’ex ministro. Per la procura il taglio sarebbe stato provocato dalle lunghe unghie smaltate di Boccia. L’imprenditrice, invece, avrebbe attribuito la lesione a una caduta. La difesa dell’ex titolare della Cultura sostiene una tesi diversa: la ferita sarebbe stata causata da un oggetto metallico.

Il processo riporterà in aula una vicenda che nei mesi scorsi ha avuto importanti ricadute personali e politiche.

Il caso era nato dalle contestazioni di Boccia per un incarico di consulenza al Mic che, secondo la sua versione, le sarebbe stato promesso e poi non assegnato. La prossima udienza chiarirà dunque se la richiesta della difesa dell’ex ministro verrà accolta. Ricordiamo che nelle scorse settimane è stato registrato un clima di alta tensione tra le parti, con un acceso botta e risposta tra i due team legali.

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