Sangiuliano, il Garante della Privacy ai media: "Tutelare la dignità dei coinvolti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Tra denunce, interviste e ricostruzioni, continua a tenere banco il caso che riguarda Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Sul tema è intervenuto anche il Garante della Privacy per richiamare media e siti web al più rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, al criterio dell'essenzialità dell'informazione.

In relazione alla vicenda inerente all’ex ministro della Cultura e all’influencer di Pompei, l’Autorità ha evidenziato la necessità di “garantire la dignità di tutte le persone coinvolte” , in particolare “procedendo a una valutazione più approfondita circa l'oggettiva essenzialità di dettagli e informazioni relativi ad aspetti intimi, omettendone la pubblicazione quando non rispondono a un'esigenza realmente informativa su vicende di interesse pubblico” .

L’intervento del Garante della Privacy arriva dopo le carte bollate. Nella giornata di ieri Sangiuliano ha denunciato l’imprenditrice per tentata estorsione e violazione della privacy. Un contrattacco già annunciato dall’avvocato dell’ex direttore del Tg2, il legale Silvio Sica, ora portato a termine. Nel mirino il tentativo dell’influencer di cavalcare il caso con messaggi sibillini, interviste e storie Instagram anche dopo il passo indietro dell’ex titolare della Cultura. Allegato all’esposto anche un dossier con documenti che dimostrerebbero l’assoluta correttezza della condotta di Sangiuliano. Spetterà alla Procura guidata da Francesco Lo Voi procedere a iscrivere nel registro degli indagati la quarantunenne di Pompei, che ha preferito non rilasciare dichiarazioni a riguardo.

Ricordiamo inoltre l’apertura di un’indagine della Corte dei Conti per verificare eventuali profili di danno erariale e di un fascicolo da parte della Procura capitolina in seguito all’esposto presentato dal verde Angelo Bonelli.