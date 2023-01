"Sanità dominata dal pensiero unico di sinistra". Bassetti in tackle

Liberare gli ospedali dal gioco della sinistra: questo l'invito di Matteo Bassetti. L'infettivologo del San Martino di Genova non ha usato troppi giri di parole nell'intervista a Libero: il mondo della sanità, come tanti altri in Italia, è da sempre appannaggio della sinistra. Il giudizio è perentorio: "Nel mio ambiente, come in magistratura, in università o nei circoli intellettuali, domina una mentalità di sinistra e pauperista che ritiene che un medico, per il fatto che ha deciso come lavoro di curare il prossimo, debba essere un santo e lo si possa trattare come un martire. Ma noi siamo persone, non missionari, il camice bianco è uno strumento di lavoro, non un abito talare". "Io, che sono un liberale, un ex berlusconiano, una persona orgogliosamente di centrodestra, sono sempre stato additato nell’ambiente come un figlio di papà" , la sua denuncia: "Se non sei di sinistra, nel mio mondo alcuni ti guardano con distacco e sufficienza".

La versione di Bassetti

Bassetti ha citato diversi colleghi giunti alla ribalta attraversando la pandemia da Covid, da Crisanti a Lo Palco, passando per Pregliasco, tutti candidati con la sinistra. E ancora il Sessantotto di Galli, gli interventi a tinte rosse della Viola e i consulenti dell'ex ministro Speranza: "La prima ondata ha colpito Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna e Liguria, ma non uno dei medici del Comitato Tecnico Scientifico proveniva da quelle regioni. Ha gestito l’epidemia chi non l’aveva mai vista. Noi che la combattevamo in prima linea non siamo mai stati interpellati".