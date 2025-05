Sardegna, decadenza Todde, respinto ricorso della governatrice. Cosa succede ora

Nuovo capitolo della vicenda sulla decadenza di Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, legata alle irregolarità riscontrate nelle spese sostenute durante la campagna elettorale per le regionali del febbraio 2024. Il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la Corte d’Appello lo scorso 3 gennaio scorso aveva dichiarato la decadenza della governatrice, che aveva subito presentato ricorso. Oggi il tribunale ordinario di Cagliari (prima sezione civile) ha respinto il ricorso della Todde, rigettando così la tesi della difesa e della stessa procura, che avevano dichiarato inesistenti i motivi della decadenza, secondo quanto previsto dalla legge 515 del 1993.

Il collegio di garanzia elettorale, presieduto da Gaetano Savona, ha pubblicato la sentenza in cui dichiara "l'inammissibilità di tutti gli interventi", "la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia" e "rigetta il ricorso di Alessandra Todde avverso l'ordinanza-ingiunzione del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale presso la Corte d'appello di Cagliari adottata il 20.12.2024 e notificata il 3.1.2025".

Cosa succede ora

Tra corsi e ricorsi la vicenda va avanti nelle aule di giustizia.

Intanto il prossimo 9 luglio si riunirà la Corte costituzionale per discutere del conflitto di attribuzione sollevato dalla regione contro lo Stato in ordine alla legge nazionale che regola i casi di decadenza per gli amministratori. La Consulta dovrà chiarire se la legge nazionale utilizzata dai giudici del collegio elettorale per decretare a gennaio la decadenza della Todde sia applicabile o meno a una regione a statuto speciale come la Sardegna