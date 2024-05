"Sbarchi in diminuzione e più espulsioni". Piantedosi traccia la linea sui migranti

Il ministro Matteo Piantedosi è stato ospite del Festival dell'Economia di Trento e ha affrontato anche il tema dei migranti, mettendo in evidenza l'evoluzione del fenomeno nell'ultimo anno. Sono innegabili le difficoltà avute dal governo nel 2023, quando è stato segnato uno dei valori record per l'immigrazione in entrata ma, nella seconda metà dell'anno, a partire da ottobre, c'è stato un deciso cambio di rotta, frutto anche delle politiche messe a punto e perfezionate dal governo. Gli accordi con i Paesi nordafricani sembrano funzionale e sono anche utili alla deterrenza, così come la stretta sui rimpatri e il patto con l'Albania, che rendono meno appetibile il rischio di un viaggio attraverso il Mediterraneo.

" Avremo un incremento sensibile delle espulsioni, questo è un impegno che prendo con i cittadini ", ha dichiarato il ministro nel corso del suo intervento a Trento. Un impegno per il quale sono state messe le basi già nei mesi precedenti e sul quale si continua a lavorare, con il programma dei Cpr, strutture utili all'espulsione di coloro i quali, da irregolari, non hanno i requisiti per ottenere l'asilo in Italia. In settimana, per altro, è arrivato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Viminale del 14 settembre 2023 che fissa in 4.938 euro la cauzione prevista per i migranti provenienti da Paesi sicuri nel caso in cui vogliano evitare il trattenimento negli appositi centri " durante lo svolgimento della procedura in frontiera ". La garanzia finanziaria dovrà essere presentata " in unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa ed è individuale e non può essere versata da terzi ". E nel caso in cui lo straniero dovesse far perdere le proprie tracce, allontanandosi indebitamente, " il prefetto procede all'escussione " della cauzione.

Mettendo poi sul piatto della bilancia gli arrivi registrati da ottobre a oggi, quello che propone il ministro è un bilancio positivo, seppure gli arrivi non siano azzerati, è comunque un buon risultato. " Quest'anno noi registriamo a maggio l'ottavo mese di fila con significativa flessione degli sbarchi. Nell'anno in corso registriamo un 60% in meno rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente ", ha spiegato il titolare del Viminale. È solo " un primo successo che va consolidato e riguarda ovviamente numeri che ancora non ci danno piena soddisfazione ".

Ascrivo questo successo al fatto che abbiamo cambiato completamente impostazione nei rapporti con i Paesi principalmente interessati al fenomeno

Ma ci ha tenuto ha fare una precisazione, smentendo chi considera la riduzione solo come una fortunata coincidenza: "".